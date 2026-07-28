Real Madrid a înregistrat venituri record de 1,221 miliarde de euro în sezonul trecut, excluzând transferurile de jucători, conform celor raportate în ședința consiliului de administrație al clubului de marți.

Record pentru Real Madrid

Veniturile au crescut cu 3,1% față de anul trecut și au depășit, pentru prima dată, pragul de 1,2 miliarde, o cifră neatinsă până acum de vreo entitate sportivă, informează AS.

Creșterea se bazează în principal pe afacerile pe care clubul le operează direct: veniturile din stadion au crescut cu 11%, iar veniturile din marketing cu 6%, impulsionate de reînnoirea unor contracte majore de sponsorizare și de atragerea de noi sponsori.