Real Madrid a înregistrat venituri record de 1,221 miliarde de euro în sezonul trecut, excluzând transferurile de jucători, conform celor raportate în ședința consiliului de administrație al clubului de marți.
Record pentru Real Madrid
Veniturile au crescut cu 3,1% față de anul trecut și au depășit, pentru prima dată, pragul de 1,2 miliarde, o cifră neatinsă până acum de vreo entitate sportivă, informează AS.
Creșterea se bazează în principal pe afacerile pe care clubul le operează direct: veniturile din stadion au crescut cu 11%, iar veniturile din marketing cu 6%, impulsionate de reînnoirea unor contracte majore de sponsorizare și de atragerea de noi sponsori.
Creștere a veniturilor cu 61% pe Bernabeu
Real Madrid raportează că veniturile sale au crescut cu 61% în ultimii șapte ani, perioadă în care și-a dublat veniturile din stadioane. Cu aceste rezultate, clubul raportează un profit operațional de 287,4 milioane de euro, cu 18% mai mare decât în anul precedent. Profiturile după impozitare se ridică la 26,3 milioane de euro. Astfel, madrilenii au înregistrat douăzeci și șase de ani consecutivi de surplus.
Ședința consiliului de administrație a mai dezvăluit că proiectul de renovare a stadionului a costat 1,407 miliarde de euro și că sumele pentru salariile jucătorilor au crescut cu 166 de milioane de euro (37%) în ultimii șapte ani. Sezonul trecut, clubul a cheltuit 161 de milioane de euro pe noi transferuri.
624 de milioane de euro, profitul net pentru Real Madrid
Profitul net al lui Real Madrid se ridică la 624 de milioane de euro. Clubul are, de asemenea, 475 de milioane de euro în linii de credit neutilizate.
Datele reflectă strategia economică și sportivă a lui Real Madrid, care le permite să continue să intre robust pe piață, așa cum s-a demonstrat în această vară cu patru noi transferuri plus cele care urmează (Diomande este iminent), fără a depăși limitele de control autoimpuse.