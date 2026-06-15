Fostul fotbalist Nana Falemi a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

Ajuns la 52 de ani, împliniți la 5 mai 2026, Nana Falemi este considerat un fost mijlocaș important al clubului Steaua, unde a jucat în perioada iulie 1999 - ianuarie 2005. În România, fotbalistul a mai fost legitimat la Petrolul, FC Vaslui, Astra Giurgiu și Gaz Metan Mediaș.

Fostul internațional camerunez a bifat opt meciuri pentru naționala țării sale, iar recent a fost prezent în studioul emisiunii Poveștile Sport.ro. Nana Falemi i-a dezvăluit lui Andru Nenciu lucruri neștiute din cariera sa și nu numai, dar și despre momentul în care a simțit că ”Dumnezeu îl iubește”, după cum chiar fostul fotbalist s-a exprimat.

Nana Falemi, amintiri cu Miodrag Belodedici

Falemi și-a amintit cu multe amănunte, ca și cum s-a întâmplat ieri, cât de mult l-a influența Miodrag Belodedici în carieră, pornind din punctul în care camerunezul era doar un tânăr foarte talentat al centrului de copii și juniori al formației din Ghencea.

Visul i s-a îndeplinit, apoi, peste ani, când a și ajuns să evolueze în aceeași echipă cu Belodedici. Cei doi au ajuns să fie colegi în defensiva Stelei. A învățat foarte multe de la dublul câștigător al Cupei Campionilor, de care își amintește că era considerat de fani unul dintre cei mai buni fundași din lume la acea vreme.

”Belo e darul lui Dumnezeu pentru mine! Am copilărit în Militari, în Sectorul 6, iar la acea vreme, când Belo avea 17 ani – 18 ani, venise la Steaua. Toată lumea din cartier vorbea despre el la superlativ. În apărarea Stelei, la acea vreme, era Sameș (n.r. - Ștefan Sameș), fundaș central... . El urma să se retragă, iar președintele clubului de fotbal de la acea vreme l-a adus pe Belo.

Când a intrat în echipă, s-a văzut că era ceva nemaiîntâlnit în Europa! Cei din bloc, vecinii, vorbeau doar de Fane Sameș, iar când a intrat Belo, se vorbea doar de Belo.

Toată lumea vorbea de el că e cel mai bun libero din Europa... el cu Baresi, mai era și Costică Ștefănescu. Jucând la Steaua, la grupele de copii și juniori, am avut ocazia să îl văd pe Belodedici. Mergeam la cei mari, la teren, și îl urmăream. Îmi plăceau toți, dar Belo, pe lângă forță, avea grație! Avea un calm aparte!

Publicul din tribune vorbea doar de el. M-a impresionat foarte tare, îmi doream să joc alături de el. Eram mic, dar îmi doream asta. Am ajuns, apoi, chiar să fiu coleg cu Belo. El se întorcea din Mexic (n.r. - în iulie 1998), iar domnul Păunescu l-a convins să semneze cu Steaua.

Când l-am văzut în vestiar, am zis: 'Dumnezeu mă iubește!' Exact așa am zis: 'Dumnezeu mă iubește'! Era un dar! M-am gândit că toții anii în care m-am antrenat, au dat rezultate!”, a spus Nana Falemi în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

Miodrag Belodedici a scris istorie cu Steaua și Steaua Roșie Belgrad

Născut în aceeași lună cu Falemi, în luna mai, dar la 20 mai 1964, acum în vârstă de 62 de ani, Miodrag Belodedici a evoluat la Steaua între 1983 și 1989, perioadă în care a câștigat, Cupa Campionilor Europeni, dar și patru titluri consecutive în România.

Plecat în Iugoslavia în 1988, Belodedici a devenit rapid om de bază la Steaua Roșie și a reușit o nouă performanță istorică în 1991, într-o finală decisă la loviturile de departajare, scor 0-0 (5-3 d.l.d).

Fost internațional român, ”Căprioara” a strâns 53 de selecții la echipa națională și a participat la Campionatul Mondial din 1994, unde România reușea performanța de a ajunge în sferturile de finală

VIDEO EXCLUSIV Falemi la Poveștile Sport.ro - emisiunea integrală