Gheorghe Hagi (61 de ani) a revenit pe banca echipei naționale a României după 25 de ani și a debutat cu două rezultate pozitive, 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor. Au fost ultimele examene înainte de meciurile din UEFA Nations League, adevăratul ”test” pentru ”tricolori” înainte de preliminariile Campionatului European din 2028.

Robert Niță, ultimatum pentru fotbalul românesc

Acolo, România va avea parte de trei adversari de calibru în Liga B: Polonia, Suedia și Bosnia vor fi naționalele cu care Hagi și elevii săi își vor măsura forțele. Robert Niță, fostul atacant de la Rapid, merge pe mâna ”Regelui” înainte de următoarea campanie de calificare.

„Îmi doresc ca domnul Hagi să reușească, dacă nu va reuși nici dânsul înseamnă că suntem rău de tot pe tobogan.

E omul care ne poate scoate din pasa asta în care suntem și să ne ducă la un nivel superior față de unde suntem azi, nu față de unde a fost dânsul ca fotbalist”, a spus Robert Niță, la ”Poveștile Sport.ro”.

Tricolorii se vor revedea, abia în a treia săptămână din luna septembrie. Pentru că atunci va începe campania din Liga Națiunilor. Aici, România e în Liga B, în grupa a 4-a, alături de Suedia, Polonia și Bosnia.

Prima clasată va promova în Liga A, iar locul 2 va juca un baraj de promovare. Ultimul loc va duce în Liga C, în timp ce ocupanta locului 3 va disputa un baraj de menținere în Liga B.

Iată programul României în Liga Națiunilor: