Coșmarul FCSB-ului a semnat cu Dinamo. Noul fundaș central din Ștefan cel Mare

Conducerea din „Ștefan cel Mare” a ajuns la un acord cu formația Shkendija pentru transferul stoperului Imran Fetai, potrivit Fanatik. Jucătorul, cu o cotă de piață estimată la 700.000 de euro, are deja trei selecții în echipa națională a Macedoniei de Nord.
Noul apărător din „Groappă” este cunoscut publicului din România din dubla manșă disputată de fosta sa echipă împotriva celor de la FCSB, meciuri în care macedoneanul a jucat toate minutele și a blocat eficient atacurile roș-albaștrilor.
Soluții noi pentru defensiva alb-roșie
Dinamo avea nevoie urgentă de acoperire în compartimentul defensiv, mai ales după despărțirea recentă de Kennedy Boateng. Astfel, aducerea lui Fetai acoperă un post dificil.
Transferul vine la doar câteva zile după victoria categorică obținută de Dinamo în campionat, scor 5-1 în fața Universității Craiova. Interesant este că la gruparea olteană evoluează în prezent Ronaldo Webster, adus și el în această vară în Superligă, fost coleg al lui Fetai la Shkendija.