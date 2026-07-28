Coșmarul FCSB-ului a semnat cu Dinamo. Noul fundaș central din Ștefan cel Mare

Conducerea din „Ștefan cel Mare” a ajuns la un acord cu formația Shkendija pentru transferul stoperului Imran Fetai, potrivit Fanatik. Jucătorul, cu o cotă de piață estimată la 700.000 de euro, are deja trei selecții în echipa națională a Macedoniei de Nord.

Noul apărător din „Groappă” este cunoscut publicului din România din dubla manșă disputată de fosta sa echipă împotriva celor de la FCSB, meciuri în care macedoneanul a jucat toate minutele și a blocat eficient atacurile roș-albaștrilor.