Bogdan Lobonț a răspuns, după ce Robert Niță l-a făcut praf: ”Să vă spun ce am învățat afară”

Fostul portar și-a atras multe critici în spațiul public după ultimele rezultate ale echipei, iar printre cei mai vocali a fost și Robert Niță, fostul atacant din Giulești.

După ce Rapid a emis un comunicat oficial în care a reconfirmat susținerea pentru Bogdan Lobonț până la finalul acestui sezon, a venit și rândul fostului goalkeeper al naționalei să-i răspundă lui Niță.

La conferința de presă, Lobonț a oferit un răspuns elegant când a fost întrebat despre criticile primit.

Bogdan Lobonț: ”Să vă spun ce am învățat afară”

„OK, mă întorc și vă spun un principiu fundamental pe care l-am învățat în toată perioada petrecută afară. De la absolut toți. Nu te critică niciodată unul care face mai mult decât tine, te critică tot timpul unul care face mai puțin. De ce?

Pentru că încerci să ridici standardele de performanță la un nivel așa de mare încât cel care critică nu poate să ajungă niciodată, pentru că nu are forța, nu are energia să facă acest lucru și este mult mai ușor să-l tragă pe cel de sus la nivelul lui decât să facă el un efort în plus.

Pentru mine, lucrurile sunt foarte simplu. Asta e valabil pentru orice domeniu, nu doar în fotbal. Ăsta e principiul meu de viață”, a spus Bogdan Lobonț, la conferința de presă.

Ce a spus Robert Niță despre Bogdan Lobonț

Fostul atacant al giuleștenilor este de părere că antrenorul lui Rapid nu reușește să se facă înțeles, iar stilul său de a oferi indicații este unul nepotrivit.

"Am fost la meciul cu Universitatea Craiova. I-a certat pe unii jucători... Eu, dacă îmi făcea aşa un antrenor, scoteam tricoul şi îl lăsam pe el să joace.

Uitaţi-va când îl dau la televizor pe Lobonţ. Face mereu aceleaşi gesturi, indiferent de ce se întâmplă pe teren. Astea sunt gesturi pentru fraieri, pentru prostălăi, pentru retarzi. Mă, să faci tu la televizor 90 de minute la fel, indiferent... Când e mingea în partea aia: 'Strângeţi, strângeţi'.

Când e la mijlocaşii centrali: 'Bă, deschide, deschide!' Ce ai, mă? Eşti isteric? Ăla de a venit de la FCSB, mijlocaşul central (n.r. Oaidă), l-a distrus (n.r. Lobonţ). Încontinuu se întorcea la banca de rezerve şi le explica ălora. Circ! Antrenează, bă, băiatule, să ştie şi ăia ce au de făcut!", a explicat Robert Niță, pe canalul său de Youtube.