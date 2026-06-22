Fost căpitan și antrenor al Universității Craiova, Emil Săndoi vorbește la Poveștile Sport.ro despre caruselul întâmplărilor fascinante ale carierei, dar și despre un moment care i-a estompat cursul firesc pe terenul de fotbal.

Emil Săndoi povestește cum a trecut peste un episod care i-a zădărnicit ascensiunea, l-a făcut să piardă un contract în Franța, la Olympique Lyon, dar l-a oțelit în viață. Pe când era căpitan al Universității, fostul fundaș central a suferit o fractură de tibie și peroneu într-o finală de Cupa României cu Dacia Unirea Brăila. Meciul se juca pe fostul stadion '23 August', iar Săndoi a ajuns după accidentare direct la Spitalul de Urgență.

A stat un an în afara fotbalului, a avut oameni esențiali alături pentru a trece peste obstacolul groaznic, dar și-a găsit resurse pentru a o lua de la căpăt. La Poveștile Sport.ro, componentul României la Campionatul Mondial din 1990 dezvăluie date neștiute despre momentul de răscruce al carierei și al vieții.

În emisiunea lui Andru Nenciu, Emil Săndoi spune cine l-a impresionat până acum la Campionatul Mondial de Fotbal, vorbește despre Lionel Messi, dar și despre naționala Spaniei, și punctează câteva meciuri din cariera de antrenor pe care le va ține minte toată viața.

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Nu lipsește rubrica Poze de Arhivă, unde Săndoi revede o imagine alături de Cristi Chivu, fostul său coleg și elev de la U Craiova. Ce viitor îi prevede actualului antrenor de la Inter Milano și ce așteptări are de la Radu Drăgușin, stoperul României... vedeți în emisiunea integrală Poveștile Sport.ro.

Întrebat despre adversarii de top pe care i-a înfruntat în carieră, Săndoi rememorează duelurile cu Rodion Cămătaru, pe care îl consideră cel mai dificil 'nouar' întâlnit, dar aduce aminte și de brazilianul Romario și de mexicanul Hugo Sanchez.

Mare fan al tenisului, Săndoi îi creionează portretul lui Swiss Maestro, Roger Federer. Tot la Poveștile Sport.ro, vedeți și cum l-a suprins Ciprian Deac pe fostul selecționer al naționalei de tineret, dar și cum ajungea Gabriel Torje la reprezentativa de juniori.

Coleg de cameră cu Gică Popescu în timpul Campionatului Mondial din Italia, Săndoi dezvăluie cum l-a 'forțat' pe coechipierul său de la U Craiova să-și pună iscălitura pe contractul trimis de una dintre cele mai galonate formații ale Europei. Vedeți în emisiune mărturisirea lui Săndoi!

Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

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