VIDEO EXCLUSIV După 26 de ani, Emil Săndoi a revăzut scena cu leul: explicația unui clip viral

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SPORT.RO
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Emil Săndoi (61 de ani), fostul jucător și antrenor al Universității Craiova, a rememorat la emisiunea Poveștile Sport.ro un episod memorabil din debutul carierei de tehnician.

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Emil SandoiUniversitatea CraiovaPoveștile sport.ro
Din articol

Săndoi, fost jucător emblematic al Craiovei și component al României la Mondialul din 1990, și-a început cariera de antrenor principal în sezonul 1999/2000, unul în care a jucat finala Cupei României, dar a salvat cu emoții echipa din Bănie de la retrogradare.

Emil Săndoi, despre scena cu leul de pe stadionul Craiovei: "Doar la noi se putea întâmpla așa ceva"

Cu puțin timp înainte de finalul sezonului, după o victorie în Bănie în urma căreia Universitatea Craiova scăpase de emoțiile retrogradării, Emil Săndoi oferea o reacție la microfonul PRO TV. Chiar lângă antrenorul oltenilor și-a făcut apariția un pui de leu cu fularul Craiovei la gât, o scenă total neobișnuită care este virală și un sfert de secol mai târziu.

  • Sandoi leu 3
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Emil Săndoi a revăzut imaginile din 2000 la emisiunea Poveștile Sport.ro și nici acum nu și-a putut explica cum a ajuns leul pe stadion.

"S-a întâmplat în sezonul 1999/2000. Sigur era pe final de sezon. E ceva ciudat, nu cred că se mai poate întâmpla în ziua de azi. Cred că doar la noi se putea întâmpla așa ceva.

(n.r - Cum a ajuns leul pe stadion?) Nu pot să-mi explic. A fost un campionat, așa cum am spus atunci, cu cântec. Nu vreau să mai dezvolt ca să nu intrăm în alte amănunte. A fost un campionat cu totul și cu totul special, în care eu fusesem numit antrenor după câteva etape de la începutul campionatului. Până atunci eram jucător. 

A fost o experiență după care am învățat foarte mult de învățat. Cred că am avut 13 jocuri fără înfrângere în care nici că am primit gol. După aceea, ne-au destabilizat anumite situații intenționate și am ajuns într-o situație... eram în subsolul clasamentului, am reușit să câștigăm un joc acasă și probabil nu mai aveam emoții. Noi știam valoarea echipei, pentru că în acel campionat am jucat finală de Cupa României și am eliminat echipe serioase, inclusiv Steaua, cu Ienei antrenor, Rapid, cu Mircea Lucescu antrenor. Am jucat finala cu Dinamo, am pierdut-o, dar ne-am calificat în cupele europene", a spus Emil Săndoi, la Poveștile Sport.ro.

Întrebat cum de a fost atât de calm în preajma animalului, Săndoi a răspuns: "Vrei să-ți spun ceva? La adrenalina cu care fusesem încărcat aproape un an de zile, era o nimica toată ce am făcut eu. Eu eram un simplu jucător de fotbal și dintr-o dată, în fracțiune de secundă, s-au mutat toate responsabilitățile pe umerii mei. O presiune imensă!"

  • Craiova a încheiat pe locul 13 sezonul 1999/2000 din Divizia A, dar a disputat finala Cupei României, una pierdută contra lui Dinamo, scor 0-2.

VIDEO Emil Săndoi, la Poveștile Sport.ro (emisiunea completă)

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