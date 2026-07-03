Robert Niță (49 de ani) comentează la Poveștile Sport.ro un meci antologic al fotbalului românesc, Dinamo - Foresta 4-5, o partidă inclusă în 'clubul' celor mai mari suprize ale primului eșalon de la noi. Explică pas cu pas cum echipa la care era legitimat a învins pe arena din Ștefan cel Mare după o remontada senzațională, spune cum a 'acționat' patronul sucevenilor de atunci, Eugen Huțu, dar și ce le-a zis antrenorul Marin Barbu. Ce a anticipat Niță și cum a fost sărbătorită victoria cu Dinamo... vedeți la Poveștile Sport.ro.

Tot în emisiunea de pe Sport.ro și VOYO, vedeți ce spune Robert Niță despre înfruntarea marilor vedete de la Campionatul Mondial de Fotbal și cum arată tridentul ofensiv de la World Cup, dar comentează și surprizele turneului din America. În emisiunea lui Andru Nenciu, fostul atacant își exprimă optimismul în privința grupării sale de suflet, Rapid, și anticipează ce va face trupa lui Daniel Pancu în sezonul viitor din Superliga României.

În cadrul acestei ediții dedicate fotbalului, conținutul este susținut de Dove Men+Care, un brand creat pentru bărbații activi, care joacă tare atât pe teren, cât și în viața de zi cu zi. Cu formule performante, gândite pentru confort și protecție de lungă durată, Dove Men+Care oferă încrederea de care ai nevoie pentru a rămâne în joc până la final, fără compromisuri.

Cum emisiunea e și o retrospectivă a carierei invitatului, Robert Niță dezvăluie pașii săi din copilărie pe terenul de tenis și cum l-a fascinat sportul alb înainte să ia decizia definitivă: o carieră în fotbal. Crescut la juniorii Stelei, Niță a devenit în timp un rapidist convins și a fost adulat de fanii din Giulești. Câțiva antrenori i-au marcat cariera, iar Niță nu-i uită. La Poveștile Sport.ro, Niță istorisește episoade de referință trăite alături de Mircea Rednic, Viorel Hizo sau Marin Barbu și face o incursiune printre câteva momente de top, la rubrica Poze de Arhivă.

Nu lipsește rubrica Întrebări-Fulger, unde Robert Niță, invitatul lui Andru Nenciu, spune numele colegului pe care nu l-ar lăsa vreodată să-și pună playlistul în mașină, alege cei mai mari fotbaliști împotriva cărora a jucat și dă un nume surpriză atunci când e chestionat pe tema: "Cine a fost fundașul pe care nu ai reușit să-l depășești?".

Nu ratați emisiunea Poveștile Sport.ro cu Robert Niță, ediție plină de umor, analize ale fotbalului actual și retrospective care denotă ambiția și determinarea unui fotbalist pentru care 'nu se poate' nu a existat în agenda sa.

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