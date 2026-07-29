În timp ce unii, precum prietenul său Lucas Moura, speră să-l revadă în echipa naţională a Braziliei, Neymar a declarat miercuri că nu intenţionează să mai îmbrace tricoul Seleçao. Starul în vârstă de 34 de ani, care joacă în continuare la Santos, şi-a anunţat retragerea din echipa naţională după Cupa Mondială din 2026.

Neymar nu ar mai trebui să joace pentru naţionala Braziliei până la sfârşitul carierei sale. Starul în vârstă de 34 de ani a confirmat acest lucru după victoria echipei Santos împotriva Universidad Central, miercuri, în barajul Copa Sudamericana (4-2).

Intrat pe teren la pauză, cel mai bun marcator din istoria Seleçao (80 de goluri în 130 de selecţii) a reacţionat după meci la recentele declaraţii ale prietenului său, Lucas Moura.

Într-un interviu acordat publicaţiei Esporte Record, extrema de la Santos a mărturisit că încă mai are ”speranţa” ca Neymar să participe la Cupa Mondială din 2030, care se va desfăşura în Spania, Portugalia şi Maroc. O posibilitate respinsă de fostul star al echipei Barça şi al PSG, care şi-a anunţat retragerea din echipa naţională după eliminarea Braziliei în faţa Norvegiei în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 (1-2).

”Momentul meu de glorie a trecut”

”Îi mulţumesc lui Lucas Moura, dar asta nu se va întâmpla”, a declarat numărul 10 de la Santos, potrivit unor declaraţii preluate de UOL Esporte. „Cred că momentul meu de glorie în echipa naţională a Braziliei a trecut deja. Am scris o pagină de istorie acolo şi sunt foarte fericit de asta. Am trăit multe lucruri acolo. Am dat tot sufletul şi toată viaţa mea, m-am luptat mereu pentru tricoul galben, dar cred că nu mai am chef de asta”.

Afectat de accidentări în ultimele sezoane, Neymar a reuşit să-l convingă pe Carlo Ancelotti să-l convoace pentru Cupa Mondială din 2026 din America, la finalul unui lung serial care i-a ţinut cu sufletul la gură pe brazilieni.

Însă forma fizică a jucătorului de 1,75 m nu i-a permis să strălucească în competiţie. Accidentat la gambă la începutul turneului, el a putut juca doar două reprize scurte în timpul victoriei împotriva Scoţiei din faza grupelor (3-0), apoi în timpul eliminării împotriva Norvegiei lui Erling Haaland, reducând diferenţa dintr-un penalty în prelungiri.

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