VIDEO EXCLUSIV „Nimeni, înaintea lui”. Pasionat de tenis, Emil Săndoi explică modul în care și-a ales favoritul

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Marcu Czentye
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Poveștile Sport.ro: Emil Săndoi a vorbit despre tenis, una dintre pasiunile sale secundare, dar intense, în lumea sportului.

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Roger FedererNovak DjokovicEmil Sandoirafael nadalPoveștile sport.ro
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Consacrat în istoria Universității Craiova din posturile de căpitan și antrenor, Emil Săndoi a vorbit în emisiunea Poveștile Sport.ro și despre una dintre pasiunile sale secundare în sport, tenisul.

Fostul internațional cu treizeci de selecții în echipa națională a României l-a numit pe Roger Federer ca fiind tenismenul său preferat, motivând că elvețianul ar fi la o distanță considerabilă de oricare alt candidat, într-un clasament imaginat al eleganței în „sportul alb.” 

Emil Săndoi, cucerit de eleganța lui Roger Federer: „Nu cred că a avut-o nimeni înaintea lui și nici nu cred că poate cineva să se ridice la nivelul lui.”

Întrebat care este numele tenismenului preferat, Emil Săndoi a explicat de ce a răspuns alegându-l pe elvețianul Roger Federer.

Fostul fotbalist îl vede pe Federer drept cel mai elegant tenismen din istorie, un jucător ușor de invidiat pentru ușurința cu care își executa loviturile. În plus, Săndoi crede că Federer a fost un pionier prin faptul că a jucat tenisul cu o eleganță nemaivăzută până la el. 

„Naturalețea, suplețea, tehnica” lui Federer îl pun pe primul loc, în ochii lui Săndoi

„Tenismenul preferat a fost Roger Federer. Naturalețea, suplețea, tehnica, viziunea pe care o avea în teren, eleganța, iar, nu cred că poate să i-o atingă nimeni.

Nu cred că a avut-o nimeni înaintea lui și nici nu cred că poate cineva să se ridice la nivelul ăsta de eleganță, de naturalețe în execuțiile pe care le avea. Incredibil, impresionant,” a răspuns Emil Săndoi, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

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Djokovic, Nadal, Alcaraz și Sinner, trecuți pe lista lui Săndoi

Făcând câțiva pași către prezent, Emil Săndoi i-a menționat pe Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner ca alți patru tenismeni vrednici de urmărit.

„În rest, dintre cei noi, dă-mi voie să spun patru: Novak Djokovic, Nadal sunt tenismeni, iar, în momentul de față impresionează Alcaraz și Sinner. Parcă se vede că sunt la un nivel decât ceilalți. Bineînțeles, mai pot să piardă, sunt oameni, dar au un nivel fantastic,” a adăugat Emil Săndoi, în exclusivitate pentru Sport.ro. 

Urmărește mai jos episodul integral al emisiunii Poveștile Sport.ro cu Emil Săndoi!

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