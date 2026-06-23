Transferul lui Sandro Tonali se face pentru 115 milioane de euro! Anunțul lui Newcastle. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Două staruri stau la pândă

Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open

Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open

Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open

Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open

Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open

Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open

Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open

Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open

Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open

Diferența dintre un tenismen și un actor: cum urmăresc Roger Federer și Kevin Hart un schimb de mingi la US Open

Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

Roger Federer, de partea Simonei Halep când a vorbit despre dopajul lui Sinner. Elvețianul, primit ca un rege la US Open

Consacrat în istoria Universității Craiova din posturile de căpitan și antrenor, Emil Săndoi a vorbit în emisiunea Poveștile Sport.ro și despre una dintre pasiunile sale secundare în sport, tenisul.

Fostul internațional cu treizeci de selecții în echipa națională a României l-a numit pe Roger Federer ca fiind tenismenul său preferat, motivând că elvețianul ar fi la o distanță considerabilă de oricare alt candidat, într-un clasament imaginat al eleganței în „sportul alb.”

Emil Săndoi, cucerit de eleganța lui Roger Federer: „Nu cred că a avut-o nimeni înaintea lui și nici nu cred că poate cineva să se ridice la nivelul lui.”

Întrebat care este numele tenismenului preferat, Emil Săndoi a explicat de ce a răspuns alegându-l pe elvețianul Roger Federer.

Fostul fotbalist îl vede pe Federer drept cel mai elegant tenismen din istorie, un jucător ușor de invidiat pentru ușurința cu care își executa loviturile. În plus, Săndoi crede că Federer a fost un pionier prin faptul că a jucat tenisul cu o eleganță nemaivăzută până la el.

„Naturalețea, suplețea, tehnica” lui Federer îl pun pe primul loc, în ochii lui Săndoi

„Tenismenul preferat a fost Roger Federer. Naturalețea, suplețea, tehnica, viziunea pe care o avea în teren, eleganța, iar, nu cred că poate să i-o atingă nimeni.

Nu cred că a avut-o nimeni înaintea lui și nici nu cred că poate cineva să se ridice la nivelul ăsta de eleganță, de naturalețe în execuțiile pe care le avea. Incredibil, impresionant,” a răspuns Emil Săndoi, în emisiunea Poveștile Sport.ro.