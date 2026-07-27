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Florin Motroc are doi copii care fac sport. Sânziana este voleibalistă.

Florin Motroc a fost invitatul lui Andru Nenciu în cadrul unei noi ediții a emisiunii Poveștile Sport.ro, în care a vorbit despre cariera sa de jucător și de antrenor, dar a și revăzut imagini memorabile la rubrica ”Poze de Arhivă” și a spus ce l-a marcat în perioada petrecută în Orientul Mijlociu.

Antrenorul a fost intervievat și despre modul în care se descurcă al săi copii în sport, Sânziana fiind voleibalistă, iar Vlad fiind fotbalist. Florin Motroc a rememorat un episod pe care l-a catalogat drept amuzant acum, din perioada în care fata lui era junioare la Dinamo.

Sânziana Motroc, carieră în volei. Florin Motroc, un tată mândru

În ceea ce privește cariera în volei a Sânzianei Ioana Motroc, în vârstă de 30 de ani, a evoluat la CS Dinamo (2010-2013, 2014-2019, 2020-2021), CS Rapid (2013-2014), CFC Argeș (2019-2020), CSO Voluntari 2005 (2021-2023), CSM Târgoviște (2023-2024), Nea Salamina Famagusta (2024-2025 / Cipru) și Volksbank Vicenza Volley (2025-prezent / Italia).

Aceasta joacă pe postul de outside hitter și se trage dintr-o familie cu istoric în fotbalul românesc. Bunicul său este Ion Motroc, fost fundaș la Dinamo (1956-1960), Rapid (1960-1969) și Altay Izmir (1969-1970), ulterior antrenor la Sportul Studențesc, Mersin Idmanyurdu, Rapid, FCM Reșița, Poli Iași și Chindia Târgoviște, dar și profesor universitar la ANEFS.

Fratele său este Vlad Motroc (26 de ani), fotbalist care a jucat la FC Dinamo, Daco-Getica, CFC Argeș, Academica Clinceni, CSM Slatina, FC Brașov-SR, SCM Zalău, SC Popești Leordeni și e sub contract cu Burgan SC Al Farwaniyah (Kuweit).

Florin Motroc, poveste cu Sânziana Motroc din perioada junioratului

Referitor la povestea istorisită de Florin Motroc, tatăl Sânzienei, într-o finală la Blaj, cu echipa locală, fanii gazdelor au început să aibă cântece deplasate la adresa echipei adverse, CS Dinamo, mai ales că acestea aveau doar 16 ani.

Florin Motroc și-a amintit că, la finalul partidei, nu s-a putut stăpâni și a avut o altercație verbală cu fanii, care a degenerat și au avut loc chiar câteva îmbrânceli.

Însă, momentul a fost catalogat de antrenor ca fiind unul amuzant acum, odată cu trecerea a mai bine de un deceniu.

”Cu Sânzi, am multe momente amuzante. Am prins tot junioratul ei, mergeam la toate meciurile pe care le juca ea la Dinamo. A debutat acolo, a crescut. Îmi aduc aminte o finală jucată la Alba Blaj. A fost un moment în care suporterii celor de la Blaj, fără să se gândească la faptul că pe teren sunt echipe fete de 16 ani, strigau ceva obscen.

Eu aveam o relație specială cu domnul primar, care e rapidist mie în sută, și îl apreciez foarte mult pentru ce a făcut la Blaj! Chiar la invitația dânsului am mers la Blaj.

La finalul meciului, deși m-am abținut în timpul meciului... a fost un moment în care fata mea servea, iar în spatele ei erau trei suporteri cu trei tobe, băteau tare. La finalul meciului, câștigat de Blaj, au început să cânte ceva urât despre fete, nu vreau să reproduc... am intrat după meci pe teren, să îmbrățișez fata, iar apoi m-am întors și am făcut un gest necugetat la adresa suporterilor. Acolo era și domnul primar.

Am și zis: ’domne, sunt fete, sunt copile, au 16 ani, e păcat să strigați asta’. S-a format un meleu, au sărit peste mine, ne-am împins, ne-am tras. Mi-au rupt și lanțul de la gât”, a rememorat episodul Florin Motroc, în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.