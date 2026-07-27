VIDEO EXCLUSIV Dan Savenco e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Dinamo, înfruntări de legendă și academia de succes

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SPORT.RO
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Emisiunea Poveștile Sport.ro e transmisă de VOYO, Sport.ro și YouTube Sport.ro.

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Dan Savencoandru nenciuPoveștile sport.roHandbalDinamo
Din articol

Dan Savenco, manager al Academiei de Handbal de la Dinamo, e invitatul lui Andru Nenciu la o nouă ediției a emisiunii Poveștile Sport.ro, transmisă de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

Dan Savenco e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Într-o incursiune fascinantă prin cariera sa, fostul pivot punctează câteva repere de seamă care i-au rămas întipărite în minte și în suflet și explică pas cu pas visul unui puști din Galați care a ajuns să joace în Liga Campionilor, la cel mai înalt nivel în sportul cu mingea pe semicerc.

Invitatul lui Andru Nenciu prezintă câteva lucruri extrem de interesante din baza piramidei handbalului de la Dinamo, echipă care domină autoritar în ultimii ani Liga Zimbrilor. Juniorii au obiective mărețe, iar cei de la CS Dinamo le asigură tot background-ul pentru a se dezvota într-un sport în care la România are în palmares patru titluri mondiale.

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"Punct. Şi de la capăt. A venit şi pentru mine momentul retragerii, poate cel mai greu din viaţa unui sportiv. Mă simt privilegiat că am putut juca până la aproape 36 de ani, dintre care 9, dar şi cei mai frumoşi, la Dinamo. Le sunt recunoscător tuturor antrenorilor şi celor care m-au ajutat în carieră. Le mulţumesc suporterilor fantastici care m-au făcut să mă simt apreciat şi mi-au dat puterea să merg mai departe în clipele grele. Am râs şi am plâns împreună, am fost protagoniştii unor momente istorice pentru acest club", a scris Savenco, în 2021, când s-a retras din activitatea de handbalist.

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