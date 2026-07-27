Dan Savenco, manager al Academiei de Handbal de la Dinamo, e invitatul lui Andru Nenciu la o nouă ediției a emisiunii Poveștile Sport.ro, transmisă de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

Dan Savenco e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Într-o incursiune fascinantă prin cariera sa, fostul pivot punctează câteva repere de seamă care i-au rămas întipărite în minte și în suflet și explică pas cu pas visul unui puști din Galați care a ajuns să joace în Liga Campionilor, la cel mai înalt nivel în sportul cu mingea pe semicerc.

Invitatul lui Andru Nenciu prezintă câteva lucruri extrem de interesante din baza piramidei handbalului de la Dinamo, echipă care domină autoritar în ultimii ani Liga Zimbrilor. Juniorii au obiective mărețe, iar cei de la CS Dinamo le asigură tot background-ul pentru a se dezvota într-un sport în care la România are în palmares patru titluri mondiale.