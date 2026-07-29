Oltenii o întâlnesc pe Levski Sofia în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor și continuă cursa pentru marele pot pus la bătaie de UEFA.

Peste 20 de milioane de euro, garantate de UEFA

Doar calificarea în grupa Champions League ar aduce în conturile Universității Craiova un bonus de participare de 18,6 milioane de euro.

La această sumă se adaugă banii proveniți din criteriul „value pillar”, estimat la cel puțin 1,28 milioane de euro, dar și bonusul minim de clasament, în valoare de 275.000 de euro.

Astfel, chiar și în cel mai modest scenariu, Universitatea Craiova ar încasa aproximativ 20,17 milioane de euro din partea UEFA.

Suma poate ar putea crește considerabil

Dacă Universitatea Craiova ar reuși să obțină o victorie și două remize în cele opt partide din faza principală, încasările ar putea crește considerabil.

UEFA recompensează fiecare victorie cu 2,1 milioane de euro și fiecare egal cu 700.000 de euro, iar premiile pentru clasamentul final și criteriul „value pillar” ar majora și ele suma totală.

Într-un astfel de scenariu, estimările arată că Universitatea Craiova ar putea încasa aproximativ 27 de milioane de euro din participarea în Champions League.

U Craiova - Levski Sofia | Echipe probabile

Universitatea Craiova: Popescu - Rus, Stefanovic, Scrieciu - Mora, Anzor, Cicâldău, Bancu - Etim, Nsimba, Baiaram

Levski Sofia: Vutsov - Aldair, Dimitrov, Serafimov, Maicon - Bouras, Serginho, Moubarik, Reinaldo - Bala - Oko-Flex

Între meciul tur și cel retur, Levski a jucat un derby, cel cu Lokomotiv Sofia, si a câștigat cu scorul de 2-1.

Craiova a fost umilită de Dinamo în campionat, 1-5.