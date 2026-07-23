VIDEO EXCLUSIV La 36 de ani de când l-a ”încătușat” pe Maradona în România - Argentina, Iosif Rotariu a fost întrebat direct: ”Azi cât ai valora?”

La 36 de ani de când l-a ”încătușat” pe Maradona în România - Argentina, Iosif Rotariu a fost întrebat direct: ”Azi cât ai valora?” Fotbal intern
SPORT.RO
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Iosif Rotariu a fost prezent la emisiunea Poveștile Sport.ro moderată de Andru Nenciu.

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Din articol

În urmă cu 36 de ani, Iosif Rotariu a primit sarcina să-l marcheze om la om pe Diego Maradona, în meciul Argentina - România 1-1, disputat pe 18 iunie 1990, în faza grupelor de la Campionatul Mondial din Italia.

  • Meciul de atunci a avut loc pe ”San Paolo”, la Napoli. Actuala arenă îi poartă numele lui Maradona, stins din viață în noiembrie 2020

Rotariu l-a urmărit aproape tot meciul pe Maradona, pe care a reușit să-l ”anihileze”. Argentina a deschis atunci scorul prin Pedro Monzon, iar Gabi Balint a marcat pentru România. Remiza a calificat ambele echipe în optimi.

La 36 de ani de când l-a ”încătușat” pe Maradona în România - Argentina, Iosif Rotariu a fost întrebat direct: ”Azi cât ai valora?”

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Foto: Imago Images

La Poveștile Sport.ro, Rotariu a fost întrebat cât ar valora astăzi. Chiar dacă nu a oferit un număr concret, fostul mare internațional român a evidențiat că, prin calitățile sale, și-ar găsi locul la numeroase echipe importante.

”(n.r. Cât ai valora azi pe Transfermarkt?) Acum nu pot să mă evaluez eu, cât aș costa, dar, dacă stau să analizez și văd fotbalul din ziua de azi că e mult mai lejer decât era înainte, adversarii nu sunt atât de duri, cartonașele galbene se dau mult mai rapid acum, eu cred că puteam să fiu la multe echipe din Europa. Destul, destul aș fi valorat”, a spus Iosif Rotariu. 

Emisiunea integrală cu Iosif Rotariu la Poveștile Sport.ro

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