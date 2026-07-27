Robert Niță a fost invitatul lui Andru Nenciu în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, difuzată de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro. A fost o ediție plină de umor, analize ale fotbalului actual și retrospective care denotă ambiția și determinarea unui fotbalist pentru care 'nu se poate' nu a existat în agenda sa.

Robert Niță a fost trecut și prin rubrica ”Întrebările-Fulger”, unde a oferit un moment marcă înregistrată, în stilul cu care a obișnuit fostul fotbalist de la Rapid. A spus numele colegului pe care nu l-ar lăsa vreodată să-și pună playlistul în mașina lui, Daniel Niculae, alături de care a împărțit vestiarul în Giulești.

Robert Niță ”n-ar merge la mare” cu Daniel Niculae: ”Nu-mi place ce muzică ascultă el”

Cunoscut pentru pasiunea sa pentru rap, Niculae ”nu l-a convins” pe Robert Niță să îi adopte stilul și să aibă în mașină cel puțin un stick cu hiturile lui Tupac, 50 cent sau Eminem.

În mașină cu Daniel Niculae, în drum sper mare, Robert Niță nu i-ar permite fostului atacant să pună muzică și să își etaleze playlistul.

”Pe Daniel Niculae nu l-aș lăsa (n.r. – să pună muzică în mașină)! Ascultă muzică d-aia vorbită și d-aia tu-du-du, tu-du-tu. E genul de muzică... nu că nu e bine ce... .

E o muzică pe care nu o înțeleg. Nu îmi place, nu mi se pare melodioasă. Nu pe gustul meu”, a spus Robert Niță în emisiunea Poveștile Sport.ro.

VIDEO EXCLUSIV Robert Niță la Poveștile Sport.ro - emisiunea integrală