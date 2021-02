Motivul incredibil pentru care Adrian Petre a intrat in dizgratia lui Gigi Becali! Nu doar evolutiile slabe l-au indepartat de la FCSB

FCSB considera ca a dat lovitura cand l-a achizitionat pe Adrian Petre, dar acesta nu a confirmat si a fost imprumutat la Cosenza, fiind apoi cedat definitiv la UTA.

Adrian Petre a fost cumparat, in urma cu un an, de la Esbjerg pentru 800.000 de euro. Venit ca o mare speranta, dupa evolutiile din Danemarca si de la Europeanul U21, el a cazut rapid in dizgratia lui Gigi Becali, reusind sa prinda 16 prezente in tricoul "ros-albastrilor" si sa marcheze doar trei goluri, unul cu Gaz Metan Medias in Liga 1 (2-2), altul in returul semifinalei Cupei Romaniei cu Dinamo (1-0) si ultimul cu Backa Topola, in preliminariile Europa League (6-6, 11-10 d.p.). Atacantul a avut evolutii din ce in ce mai ezitante, iar individualismul din atacul FCSB si presiunea pusa asupra sa a dus la ratari imense, uneori singur cu portarul advers. Forma slaba de la FCSB a facut ca el sa nu faca pasul catre nationala de seniori, odata cu numirea lui Mirel Radoi pe banca "tricolorilor", si si-a pierdut si locul in lotul reprezentativei U21, desi echipa ducea lipsa de un atacant de careu. Ultimul meci pentru nationala de tineret a fost jucat pe 19 noiembrie 2019, in egalul din Irlanda de Nord.

Ulterior, Petre a fost imprumutat in Serie B, la Cosenza, pentru care a jucat sapte meciuri (doua ca titular) in campionat si doua in Cupa Italiei (ambele ca titular), nereusind sa marcheze vreun gol. Transferat in luna octombrie, dupa ce echipa din Calabria isi definitivase lotul si incepuse campionatul, el a fost doar rezerva si a trebuit sa se lupte pentru postul de titular cu jucatori experimentati, precum Gliozzi, Carretta sau Trotta, nereusind sa se impuna. In urma cu cateva zile, patronul FCSB a anuntat ca l-a cedat definitv pe Petre la UTA, echipa care l-a format, pentru a nu mai fi nevoit sa ii plateasca salariul anual de 180.000 de euro, iar fotbalistul a acceptat o remuneratie de aproape trei ori mai mica decat la clubul bucurestean, tocmai pentru a-si recastiga forma sportiva.

Insa, desi evolutiile sale nu au fost ideale, atacantul ar fi cazut in dizgratia patronului din alta cauza. Se pare ca Gigi Becali ar fi fost nemultumit ca, pe fondul evolutiilor nu tocmai bune, Petre a continuat sa acorde sprijin mai multor cauze sociale, sa apara in stiri de presa si pe retele de socializare alaturi de iubita sa, Bianca Tirsin. Aceasta este model international si castigatoarea titlului "Miss Univers Romania", in decembrie 2020, in trecut ea clasandu-se pe pozitia a treia la "Miss International" 2018, competitie desfasurata in Japonia, si pe locul secund la "Miss Supranational", concurs gazduit de Polonia, in 2017. Tanara incearca sa isi mentina profilul de influecer pe retele de socializare si a creat mai multe filmulete si postari alaturi de iubitul sau, in care dadea sfaturi de alimentatie si de fitness pentru oamenii aflati in izolare la domiciliu, pe fondul pandemiei de coronavirus.

Prezenta constanta a lui Adrian Petre pe retele de socializare si firea mai rece a fotbalistului se pare ca nu au fost pe placul lui Gigi Becali si nici a conducerii FCSB. Dupa imprumutul acestuia in Italia, managerul sportiv Mihai Stoica declara ca "era ultimul la toti parametrii fizici, nu se antrena asa cum trebuia, dar presa ne intreba intruna de ce nu joaca", intr-un gest de spalare a rufelor in public cum rar s-a mai vazut la FCSB in ultimii ani, care a aratat ca el nu intrase pe sub pielea oamenilor de decizie de la club, asa cum au reusit celelalte vedete ale echipei. Dupa ce atacantul a fost atentionat sa o lase mai moale cu postarile si aparitiile media neaprobate explicit de club, iar el a explicat ca si alti colegi fac acelasi lucru, dar nu au fost "urechiati" de conducere, Petre a fost lasat pe banca de rezerve chiar si atunci cand echipa a avut aproape tot lotul infectat cu coronavirus. Momentul de ruptura totala a fost cand fotbalistul a postat pe contul sau de Facebook mesajul "Prima ta greseala a fost sa crezi ca sunt una dintre oile tale", despre care s-a crezut ca era dedicat special lui Gigi Becali. Desi Petre s-a scuzat ulterior si a spus ca altcineva ii controleaza postarile si ii administreaza contul, la nici o luna de zile el a fost imprumutat la Cosenza.