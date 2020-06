“Cum sa nu fii furat de un milion.” Mihai Mironica despre teapa pe care si-a luat-o Gigi Becali cu transferul lui Adrian Petre

Unul dintre filmele preferate ale copilariei a fost “Cum sa furi un milion” cu Audrey Hepburn si Peter O’Toole. Mi-am adus aminte de acest film vazand lamentarile lui Gigi Becali despre cum si-a furat-o de un milion cu aducerea atacantului Adrian Petre.

Acum, eu nu sunt in masura sa-i dau sfaturi lui Becali despre cum sa fure un milion, dar se pare ca as putea sa-l consiliez despre cum sa nu-i fie furat un milion. Drept dovada, o sa va prezint un text pe care l-am scris in februarie, cand Becali l-a luat pe Adrian Petre cu un milion. Patronul de la FCSB a ajuns la aceleasi concluzii 4 luni mai tarziu si usurat de un milion:

"Ceva putred, din Danemarca!" Mihai Mironica, despre transferul lui Adi Petre la FCSB

Se spune uneori ca presa nu ajuta concret fotbalul romanesc. Iata ca o echipa de top din Romania putea fi ajutata sa salveze un milion pe care l-a irosit pe “ceva putred, din Danemarca. Erau vremuri cand Becali nu s-ar fi uitat la un milion. Doar ca, intre timp, a ajuns la minus cu 6 milioane de euro in privinta balantei cheltuielilor si veniturilor de la FCSB. O balanta care poate fi redresata doar cu o calificare in grupele Europa League. Acolo unde poate ajunge cu un alt varf si nu cu Adrian Petre.