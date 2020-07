Panica pentru Adrian Petre? Sergiu Bus este deja favoritul patronului de la FCSB: "Vezi diferenta, cu Sergiu am facut direct contract, imi place, stiu cum e, ce emotii sa mai aiba?"

FCSB a oficializat transferul lui Sergiu Bus de la Gaz Metan Medias.

Becali a declarat ca este mult mai sigur de transferul lui Bus, deoarece i-a facut contract direct pe 3 ani, in schimb Petre a semnat pe 1 an jumatate.

"Adrian Petre mai are inca un an, respectam contractul. Mai are un an cu noi. Vezi diferenta, cu Sergiu am facut direct contract, imi place, stiu cum e, ce emotii sa mai aiba? Majoritatea cand vin, clacheaza. L-am vazut si la declaratii, l-am studiat si la declaratii, e statornic.

Noi atacant il avem doar pe Petre si pe unul Istrate, bine si pe Petre, sa dea Dumnezeu, dar cand ramai singur cu portarul si dai mingea la adversar...nu pot sa suport! E posibil sa se antreneze acum si sa fie. Va avea mare concurenta", a spus Becali.

