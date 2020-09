"Sa plece! Nu doar banii sunt importanti!" Dupa ce Mutu i-a cerut sa isi gaseasca echipa cat mai rapid, Adrian Petre este sfatuit din nou sa o paraseasca pe FCSB

Adrian Petre are zilele numarate la FCSB si tot mai multi oameni ii cer sa schimbe cat mai repede echipa.

Adrian Petre nu s-a integrat la FCSB si a prins doar 12 meciuri de la transferul de la Esbjerg. Atacantul a inscris doar doua goluri pentru echipa ros-albastra, fiind schimbat mai mereu la pauza.

In noul sezon, Petre nu a prins nici macar un minut pentru FCSB si tot mai multe voci ii cer sa isi caute rapid o noua echipa.

Duckadam a fost printre primii care nu i-au dat nicio sansa lui Petre la FCSB si spune ca ar trebui sa se gandeasca mai serios la cariera lui si nu la salariul pe care il are la FCSB:

"Nu ii mai vad un viitor lui Adi Petre. Eu am declarat cu cateva luni in urma ca el trebuie sa-si gaseasca o echipa si sa incerce sa plece undeva unde sa joace.

El poate sa stea si la FCSB pe un salariu bun, dar eu cred ca el vrea si sa joace, nu doar banii sunt importanti", a spus Duckadam pentru Digi Sport.

15.000 de euro pe luna incaseaza Petre la FCSB.

Adrian Mutu: "Am vorbit cu Petre. Sper sa isi gaseasca echipa!"

Adrian Petre are 5 goluri in cele 15 meciuri pentru nationala U21 a Romaniei, insa a fost lasat in afara lotului de Adi Mutu pentru meciurile cu Finlanda U21 si Malta U21:

"Am avut o discutie, i-am zis sa-si rezolve cat mai repede, pentru binele lui, situatia de la FCSB. Ma refer la faptul ca ar trebui ca la varsta lui sa joace in fiecare weekend si sper ca in cel mai scurt timp sa poata face acest lucru sau sa isi recastige postul de titular la FCSB", a spus Mutu pentru site-ul FRF.RO.

Malta U21 - Romania U21 va fi in direct la PRO TV si SPORT.RO, marti, de la ora 19:00.