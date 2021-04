Aici chiar a dat lovitura! Iubita lui Adi Petre merge la Miss Universe! Cat de frumoasa e fata fostului atacant de la FCSB

Tanara de 21 de ani merge sa reprezinte Romania in Statele Unite, la Miss Universe.

Bianca Tirsin, iubita lui Adi Petre de la UTA, a castigat trofeul Miss Universe Romania in decembrie.



La fel ca Adi Petre, Bianca este tot din Arad. Cei doi sunt impreuna de mai multi ani, din perioada in care amandoi erau adolescenti. Tirsin are propriul ei canal de Youtube si un blog pe care publica regulat.



Tirsin va pleca in luna mai in Florida, acolo unde se va desfasura Miss Universe.