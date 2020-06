Verdictul in cazul lui Adrian Petre! Dragomir a explicat motivul pentru care atacantul nu se poate impune la FCSB

Fostul sef de la LPF a vorbit despre meciul dintre CFR si FCSB, incheiat cu victoria feroviarilor, cu 1-0.

Dragomir considera ca Adrian Petre are nevoie de meciuri pentru a intra in ritmul echipei. El a mai spus ca daca nu i se vor acorda minute, acesta va pleca la alta echipa unde va face performanta.

"Eu cred ca Adrian Petre nu va face un joc bun la Steaua pentru ca Steaua nu joaca pentru el. Trebuie sa ii pui in evidenta jocul. Petre nu sta in gura portii. Daca nu ii dai meciuri sa joace si nu faci in asa fel sa joace echipa pentru el o sa fie dat afara de Becali. Se duce in alta parte si face cariera", a declarat Mitica Dragomir pentru ProSport.

Dupa infragerea in fata celor de la CFR, Becali s-a aratat foarte nemultumit si a declarat ca este posibil sa renunte la echipa.

"Azi am jucat fara atacant, ca sa facem economie. Vin vremuri grele, am facut asta ca sa-mi apar familia mea si ce e al meu. Pai ce, noi am avut atacant astazi? Daca aveam, la faza la care s-a accidentat Nedelcu, pac, bagat alunecare si se ducea mingea in poarta. I-a dat-o lui Petre, dar Petre n-a vrut s-o ia. S-a renuntat la Gnohere, se fac sacrificii. Nu stim ce vremuri vin. Am taiat de la toti, si de la Helmut. De la toata lumea. Posibil sa-si dea demisia toti si sa renunt la echipa", a declarat Becali dupa meci.

Adrian Petre s-a transferat de la Esbjerg la FCSB in februarie, pentru suma de 1 milion de euro.