OFICIAL! Alexandru Buziuc a semnat! Transfer de ULTIMA ORA reusit de FCSB! Adio Adrian Petre? 

FCSB a adus un atacant de la Academica Clinceni

UPDATE 13:00: FCSB a oficializat prin intermediul site-ului oficial transferul lui Alexandru Buziuc!

”Ma bucur foarte mult ca am ajuns la una dintre cele mai mare echipe din tara si consider ca este un pas important in cariera mea. Imi doresc foarte mult sa pun umarul la indeplinirea tuturor obiectivelor din sezonul urmator. Stiu ca asteptarile sunt mari aici si nivelul meu de pregatire trebuie sa fie unul ridicat, astfel incat voi munci mai mult, pentru a demonstra ca merit sa joc la FCSB”, a spus Buziuc pentru site-ul FCSB.

Adus in februarie la FCSB, atacantul Adrian Petre l-a dezamagit pe finantatorul echipei. Becali a inceput deja sa transfere noi atacanti, semn ca Petre nu va mai ramane la echipa si dupa terminarea sezonului actual. Dupa ce l-a adus deja pe Sergiu Bus de la Gaz Metan Medias, Gigi Becali a anuntat ca vrea sa il transfere si pe Alexandru Buziuc de la Clinceni, iar transferul se va finaliza astazi.

In varsta de 26 de ani, Buziuc se va intalni cu Becali astazi si va semna cu FCSB. Doar cateva detalii mai sunt de pus la punct, iar varful Clinceniului va putea fi folosit de ros-albastri incepand cu noua editie a Ligii 1, care va debuta pe 22 august. Pe langa Buziuc, Becali a anuntat ca il vrea si pe Debeljuh de la Hermannstadt.

Alexandru Buziuc a marcat cinci goluri si a oferit doua pase decisive in tricou Academicii in acest sezon.