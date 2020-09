Adrian Petre, sfatuit de un fost antrenor de la FCSB: "Trebuie sa stii sa si suferi"

Adrian Petre traieste o adevarata drama de cand s-a transferat la FCSB.

Atacantul roman nu este pe placul lui Gigi Becali si nu primeste suficiente minute pentru a-si demonstra valoarea. Presedintele Comisiei Tehnice FRF si fostul antrenor de la FCSB, Mihai Stoichita, nu considera ca este vina lui Gigi Becali in aceasta situatie. El il sfatuieste pe Adi Petre sa fie puternic si sa lupte pentru un loc in echipa lui Toni Petrea.

"Sunt momente in viata unui jucator in care trebuie sa stii sa si suferi. Nu e o umilinta, este viata din fotbal, au fost "N" jucatori care au trecut prin situatiile astea si si-au revenit si au ajuns castigatori. Si eu am fost rezerva la Jiul si am strans din dinti, m-am suparat, am plans, am fost obraznic, am mai prins si bataie dar pana la urma am reusit", a spus Stoichita.

Inainte sa ajunga la FCSB, Petre era titular la echipa de tineret la Romanie. Gigi Becali l-a transferat la echipa in luna februarie a acestui an. De atunci, el a jucat in 14 partide si a marcat doar 3 goluri. Atat in mandatul lui Vintila cat si cel a lui Petre, varful roman a fost scos de pe teren de cele mai multe ori la pauza meciurilor.