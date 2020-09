Adrian Mutu, transant in cazul lui Adrian Petre! "I-am zis sa faca asta in cel mai scurt timp!" Ce sfat i-a dat atacantului de la FCSB

Selectionerul U21 a comentat situatia delicata pe care atacantul Adrian Petre (22 de ani) o are la FCSB.

Adrian Petre nu a mai prins echipa la FCSB, iar selectionerul U21 nu l-a convocat pentru meciurile Finlanda U21 si Malta U21.

Atacantul a intrat in dizgratiile lui Gigi Becali la echipa ros-albastra si Adrian Mutu il sfatuieste sa isi rezolve rapid problemele, chiar daca asta inseamna ca trebuie sa isi caute o noua echipa:

"Am avut o discutie, i-am zis sa-si rezolve cat mai repede, pentru binele lui, situatia de la FCSB. Ma refer la faptul ca ar trebui ca la varsta lui sa joace in fiecare weekend si sper ca in cel mai scurt timp sa poata face acest lucru sau sa isi recastige postul de titular la FCSB", a spus Mutu pentru site-ul FRF.RO.

Adrian Petre a marcat 2 goluri in cele 12 meciuri jucate pentru FCSB. Cota de piata a atacantului este de 800.000 de euro, potrivit Transfermarkt.