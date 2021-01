ANUNT DE ULTIMA ORA | Adrian Petre a dezamagit in Serie B, dar se poate intoarce in Romania sa ii dea goluri FCSB-ului! Ce club il doreste pe atacant

Dupa ce a intrat pe lista neagra a lui Gigi Becali, Adrian Petrea a fost imprumutat de FCSB la Cosenza, in Serie B.

Atacantul in varsta de 22 de ani s-ar putea intoarce in Liga 1, dupa ce nu a reusit sa se impuna nici la echipa din al doilea esalon al fotbalului italian. Impresarul jucatorului i-ar fi informat pe cei de la Cosenza ca Petre este dorit de UTA Arad, potrivit Cosenza Channel.

La inceputul lui 2020, varful a fost transferat de catre Gigi Becali contra sumei de 800 de mii de euro, dar nu a reusit sa impresioneze. In 2017, Petre se transfera de la UTA la Esbjerg, club pentru care a marcat 26 de goluri in 81 de partide.

Fostul international de tineret a jucat 7 meciuri pentru echipa din Serie B si nu a reusit sa inscrie nici macar un gol in competitia interna. Petre nu s-a evidentiat nici in Coppa Italia. Singura realizare a fost o pasa de gol in turul trei al competitiei, cand echipa lui a invins-o pe Monopoli, scor 2-1.

Cota de piata a jucatorul imprumutat de FCSB este de 800.000 de euro, potrivit Transfermarkt.