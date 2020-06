SPERANTE PENTRU ADRIAN PETRE! Ei sunt GOLGHETERII care au ESUAT la FCSB

Nu toti atacantii care au ajuns sa joace pentru echipa lui Gigi Becali au dat randament.

Cosmin Craciun

De-a lungul anilor, pentru FCSB au jucat atacanti extrem de prolifici. Adrian Neaga, Nicolae Dica, Victoras Iacob, Cyril Thereau, Raul Rusescu, Claudiu Keseru, Federico Piovaccari sau Harlem Gnohere sunt doar cateva exemple din randul celor care au avut succes in Ghencea sau pe Arena Nationala. Doar ca, in goana dupa golgheteri, FCSB a adus si oameni care nu s-au dovedit a fi compatibili cu stilul echipei.

Astfel, jucatori care atrageau atentia in alte parti au ajuns sa esueze si sa plece mai rapid decat se asteptau. Aspru criticat de patron, Adrian Petre a inscris un gol din penalty in partida cu Gaz Metan Medias, ceea ce il face deja mai prolific decat unii dintre “bomberii” transferati de Becali in ultimii ani. Iata care sunt golgheterii care n-au reusit in tricoul ros-albastru!

Mihai Gurita

Nascut la Suceava, Gurita a fost un membru de seama al generatiei de jucatori care au facut senzatie in prima liga romaneasca la inceputul anilor 2000. Atacantul era iubit de fanii Otelului Galati, dar si de cei ai Farului Constanta, cluburi pentru care a cumulat 254 de aparitii si 53 de goluri pana in 2007. In vara acelui an, FCSB incerca sa isi construiasca o trupa capabila sa recucereasca titlul, dupa ce Dinamo dominase categoric editia 2006-2007. Adus pe banca tehnica in locul lui Cosmin Olaroiu, plecat la arabi, Gica Hagi identifica in Mihai Gurita un posibil varf de lance pentru echipa sa.

Transferul a fost, insa, privit cu neincredere de multa lume, pentru ca Gurita ajunsese deja la 34 de ani si se afla in perioada de final a carierei. Dupa cantonamentul de vara, Hagi a renuntat la atacant, pe care FCSB l-a imprumutat la echipa considerata satelit, Gloria Buzau. Astfel, suceveanul care era idol la Galati si Constanta, nu apuca nici macar sa debuteze intr-un meci oficial pentru clubul lui Becali.

Krum Bibishkov

Venirea lui Cristiano Bergodi in Ghencea a fost primita cu mare entuziasm de suporterii echipei. Italianul nu doar ca promitea titlul si rezultate bune in Europa, dar venea hotarat sa recladeasca si lotul echipei. Odata cu Bergodi, ajungeau in Ghencea si Cristi Tanase, Rafal Grzelak sau Krum Bibishkov. Bulgarul Bibishkov era unul dintre cei mai buni atacanti din campionatul de la sud de Dunare si in precedentele doua sezoane marcase 27 de goluri in 60 de aparitii la Litex Lovech. Numai ca, pentru FCSB, Bibishkov a jucat doar patru minute intr-un meci contra Otelului, iar apoi a intrat in dizgratia conducerii si a ajuns la echipa a doua. Ulterior, bulgarul a plecat in Portugalia.

Marius Onofras

In sezonul 2008-2009, Unirea Urziceni devenea campioana Ligii 1 spre stupefactia granzilor din prima divizie. Printre cei care puneau umarul la succesul ialomitenilor se numara si Marius Onofras. Fostul varf de la Poli Iasi marca 8 goluri pentru echipa lui Dan Petrescu si era piesa de baza pentru angrenajul gandit de “Bursuc”. Titlul garanta si prezenta directa in grupele Champions League pentru editia 2009-2010, iar Onofras si cei mai buni jucatori ai Unirii ramaneau la echipa pentru a juca in cea mai prestigioasa competitie a continentului. In grupele UCL, Onofras a jucat de patru ori si chiar a marcat golul prin care Unirea a scos o remiza in fata celor de la Glasgow Rangers, chiar in Ghencea.

Dupa sezonul 2009-2010, insa, declinul Unirii a inceut, iar jucatorii de top au plecat. Multi dintre ei, au ajuns chiar la FCSB, iar Onofras nu a fost o exceptie. Pentru echipa lui Becali, insa, varful nascut in Iasi a inscris doar de doua ori in cele 13 meciuri in care a jucat de-a lungul sezonului 2010-2011. A fost apoi transferat de Mircea Rednic la Khazar Lankaran.

Marius Bilasco

Un alt varf prolific pentru Unirea Urziceni in perioada de glorie a clubului care era patronat de Dumitru Bucsaru a fost Marius Bilasco. In trei sezoane petrecute la Urziceni, Bilasco a marcat 30 de goluri si venea si el in Ghencea in 2010 dupa ce jucase in Champions League. 6 meciuri a adunat in grupele UCL si a reusit chiar si un gol. Tot in poarta celor de la Glasgow Rangers, dar la meciul castigat cu 4-1 de Unirea in Scotia.

Venit la FCSB pe cand avea 29 de ani, de la Bilasco se asteptau multe goluri pentru ca se afla in perioada de maturitate a carierei. Doar ca varful n-a inscris decat de 5 ori in 25 de partide jucate, iar in vara urmatoare s-a transferat la Tianjin Teda.

Valentin Lemnaru

Trecut si prin curtea rivalei Dinamo, Lemnaru a fost printre cei mai in forma atacanti ai primei ligi in sezonul 2013-2014. In 28 de partide jucate pentru U Cluj, varful nascut in Calarasi reusea sa inscrie de 13 ori, fiind al doilea golgheter al campionatului, la egalitate cu Constantin Budescu. O asemenea performanta nu avea cum sa fie trecuta cu vederea de Gigi Becali, care a decis sa-l transfere la echipa sa. Imediat dupa transfer, Lemnaru a debutat intr-un meci jucat contra lui Aktobe, in premilinariile UCL. A jucat 25 de minute, timp suficient pentru a suferi o ruptura musculara. N-a mai apucat sa joace deloc in tricoul ros-albastru, iar in cel mai scurt timp a revenit chiar la U Cluj.