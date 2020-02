UTA Arad are de castigat dupa transferul lui Adrian Petre! Cati bani va primi clubul dupa venirea jucatorului la FCSB

"Ros-albastrii" l-au adus pe Adrian Petre de la Esbjerg.

O parte din suma de bani platita de Gigi Becali in schimbul lui Adrian Petre va ajunge la UTA si la Atletic Arad.

20 la suta din banii platiti de FCSB celor de la Esbjerg va ajunge la cele doua echipe din Aad, anunta sportarad. Mai exact, un milion de euro este suma care va ajunge la UTA si Atletic Arad.

Adrian Petre vine la FCSB dupa ce "ros-albastrii" au renuntat la 2 atacanti: Ioan Hora si Likasz Gikiewicz.

Cotat la 1,3 milioane de euro, Petre a ajuns la Esbjerb in 2017, fiind transferat de la UTA contra sumei de 500.000 de euro. Pentru echipa daneza, romanul a jucat 82 de meciuri si a marcat 29 de goluri. Adrian Petre s-a remarcat si la nationala Under 21 a Romaniei, pentru care a adunat 5 goluri in 12 meciuri.