ROMANIA U21: Iubita Miss a venit sa-l sustina pe Adi Petre la EURO! Ce surpriza i-a pregatit tanara. FOTO

Adrian Petre e sustinut de familie, prieteni si iubita la EURO U21 din Italia si San Marino.

Adi Petre se iubeste cu Bianca Tirsin, castigatoare a multe premii de Miss, in varsta de 20 de ani. Ea este alaturi de el in Italia si il va sustine la partidele cu Croatia, Anglia si Franta din grupe. La finalul turneului, Bianca i-a pregatit o surpriza lui Adi si spera ca acesta sa revina in tara cu o medalie de gat.



Bianca Tirsin: Doar eu am emotii, Adi e concentrat!



"De azi au inceput emotiile, dar e bine ca doar pentru mine. Adi se concentreaza si nu arata ca are. Asa cum ma sustine el pe mine, asa il sustin si eu. Am venit cu forte proaspete. Daca se califica mai departe, o-am pregatit o surpriza. O sa il duc sa il vada pe bunicul lui la Galati, nu l-a vazut de multa vreme si ii e dor de el. Cine stie, poate mergem cu o medalie. O sa ii fac si un tort special. Fotbalul si frumuseteea se inteleg, fotbalul are frumusetea lui. Nationala asta U21 e tare frumoasa", a spus Bianca pentru PROTV.

