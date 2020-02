"Nu ne axam pe presiunea pusa de patron!" Adrian Petre, prima conferinta la FCSB. Ce spune despre sansele la titlu

FCSB o intalneste pe Chindia Targoviste, sambata, de la ora 20:00.

Adrian Petre a sustinut prima conferinta de presa la FCSB. Fotbalistul a declarat ca e foarte multumit de ce a gasit la echipa si e optimist in ceea ce priveste sansle la titlu.

"Sunt foarte multumit de ce am gasit aici. E un grup foarte valoros, foarte unit. Totul e ca la carte. Abia astept primul meci. Sunt pregatit fizic si sper sa debutez maine. Nu ne axam pe presiunea pusa de patron, fiecare vrea victoria. Il cunosc pe dl Vintila de la lotul national U17. Stie sa tina grupul unit. E schimbat in bine fata de cum era la U17, aici sunt alte presiuni si alte obiective. Cred ca putem castiga titlul daca plecam cu gandul ca putem. In comparatie cu echipa din Danemarca, aici sunt fotbalisti cu mai multa calitate si cred ca fotbalul jucat de FCSB e mai potrivit pentru stilul meu. Am plecat de la o echipa medie din Danemarca si am ajuns la una dintre cele mai mari echipe din Romania. Daca vom juca cu un varf impins mi se va potrivi foarte bine, dar ma voi plia pe orice stil. Daca nu ii voi da motive, nu cred ca ma va critica patronul. Incerc sa evit criticile prin evolutiile mele din teren. Nu stiu daca pot ajunge la natioanala pentru meciul cu Islanda, dar eu incerc sa imi fac treaba si sunt pregatit. Am multi ani in care pot ajunge la nationala si sper ca evolutiile mele sa ii oblige pe cei de acolo sa ma convoace", a spus Adi Petre.