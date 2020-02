Adrian Petre este OFICIAL jucatorul celor de la FCSB! Fotbalistul a semnat astazi cu ros-albastrii! Ce numar va purta pe tricou si ce mesaj a transmis fanilor

Adrian Petre a fost prezentat oficial la FCSB.

Adrian Petre a fost prezentat astazi la FCSB. Transferul la care a visat Becali a efectuat astazi vizita medicala dupa care a semnat contractul cu ros-albastrii. Acesta va purta tricoul cu numarul 19.

"FCSB l-a prezentat oficial pe Adrian Petre. Atacantul a efectuat luni vizita medicala si va purta tricoul cu numarul 19. Clubul nostru ii ureaza Bun venit si sa aiba parte de cat mai multe succese in tricoul ros-albastrilor. Adrian Petre este un atacant nascut la 11 februarie 1998, in Arad, care a devbutat in fotbalul profesionist la UTA Arad si a fost transferat, in iulie 2017, de Esbjerg. Acesta a evoluat pentru UTA in 40 de meciuri din Liga 2 si Cupa Romaniei, reusind sa inscrie de 31 de ori. Pentru Esbjerg a adunat 82 de jocuri in toate competitiile si a marcat de 29 de ori", se arata in comunicatul emis de club.

"Sunt multumit ca am ajuns la clubul cu cei mai mult suporteri din Romania. O fac la varsta si maturitatea necesara sa inteleg importanta acestei noi etape din cariera mea si asigur intreaga suflare ros-albastra ca vin cu gandul de a deveni unul dintre jucatorii de referinta ai acestui minunat club in urmatorii ani", a declarat Adrian Petre.





Tweet FCSB Adrian Petre Citeste si: Adi Mutu vine la Ora Exacta in Sport! Marti, 10:45, in direct la PRO X si pe Facebook Sport.ro!