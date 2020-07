Dumitru Dragomir prevede dezastrul pentru Adrian Petre la FCSB: "Daca el nu a inteles ca Gigi isi bate joc intentionat de el, atunci isi merita soarta!"

Adrian Petre nu isi gaseste locul in echipa FCSB-ului.

El a fost schimbat la pauza pentru a treia oara, iar camerele i-au surprins atacantului roman frustrarea. Preparatorul Neubert a incerat sa il calmeze si sa ii explice de ce a fost inlocuit.

Dupa ce ieri Helmut Duckadam l-a sfatuit pe varful roman sa plece de la echipa, Dumitru Dragomir a declarat ca singura salvare a lui Petre este sa paraseasca FCSB, deoarece Gigi Becali isi bate joc de el.

"Cand lui Gigi Becali i se pune pata pe un jucator nu se lasa pana nu îl termina, iar daca Petre nu a inteles ca Gigi isi bate joc intentionat de el, atunci isi merita soarta. Trebuie sa isi ia viteza cat mai repede de la FCSB daca vrea sa isi salveze cariera. Gigi nu stie cum sa il faca sa plece mai repede de la echipa, iar la prezentarea lui Bus zici ca statea langa marele Ronaldo si vorbea despre cel mai mare transfer din viata sa.

Ce credeti ca a fost in sufletul lui Adrian Petre cand a vazut imaginile alea? Dar as vrea sa vad cum si Bus o sa ajunga in situatia lui Adrian Petre. Voi credeti ca lui Gigi ii trebuie mult timp sa puna tunul si pe Bus? Si Dennis Man a avut probleme la inceput pe la FCSB. Imi aduc aminte ca el a jucat chiar si prin Liga 3, acolo unde Reghe il trimitea sa evolueze pentru echipa a doua, dar cu Adrian Petre prea este bataie de joc. Daca o sa mai stea pe la Gigi Becali o sa ajungă să fie trimis sa se antreneze cu echipa a doua.

Dar nu ai cum sa il umilesti in halul asta si sa il scoti ca pe ultimul jucator de trei meciuri dupa primele 45 de minute. A, ba ai! Daca vrei sa termini un jucător, atunci asa te comporti cu el. Eu cred ca lui Adrian Petre trebuia sa i se acorde incredere la un club normal, dar acum FCSB mi se pare un capitol inchis pentru el", a declarat fostul sef de la LPF.

De asemenea, "Oracolul din Balcesti" l-a sfatuit pe Adrain Petre sa isi caute echipa in strainatate.

"Eu cred ca Petre trebuie sa plece afara. Nu trebuie sa mai stea prin Liga 1, iar eu cred ca el nici nu isi mai doreste sa joace pe la noi dupa ce a vazut ce i-a facut Gigi Becali. Nu este un jucator rau, dar nu stiu cum de a cazut el in plasa lui Gigi si a semnat cu FCSB", a spus Dragomir.