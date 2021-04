EXCLUSIV | "Nu organizeaza petreceri ca Dan Bilzerian!" Dezvaluiri bomba despre Coman dupa acuzatiile primite! Atac la conducerea FCSB: "E dezamagitor ca nu i-au luat apararea!"

Internationalul roman are probleme musculare si poate lipsi, in cel mai rau caz, pana in finalul sezonului. Zvonurile pun accidentarea pe seama vietii extrasportive agitate.

Dupa ce s-a scris ca accidentarea musculara grava suferita de Florinel Coman in debutul meciului cu Macedonia de Nord ar fi din cauza exceselor din afara terenului, un apropiat al atacantului de la FCSB infirma acuzele. Persoana respectiva este prieten cu "Mbappe" de mai multi ani si spune, sub protectia anonimatului, ca acesta se bucura inca de increderea lui Gigi Becali, dar ca acest episod ar putea sa raceasca relatiile cu anumiti colegi si oficiali de la FCSB, care nu i-au luat apararea public, desi stiu ca multe din informatiile denigratoare nu sunt adevarate.

"Se exagereaza! Florinel nu sta numai in petreceri si cu alcool sub nas. Mai cheama la el rude sau prieteni, o data la cateva saptamani, nu poate sa stea ca un calugar in casa. Fac un gratar si mananca ca oamenii, nu organizeaza petreceri ca Dan Bilzerian. Probabil ca vreun coleg, care e gelos pe el sau vrea sa ii locul in echipa, vorbeste cu presa ca sa il discrediteze si sa ii strice relatia buna pe care o are cu Gigi Becali. Sau poate ca e o presiune mediatica pentru ca a rupt contractul cu impresarul, cand existau niste oferte pentru el pe care nu voia sa le accepte.

Nu zice nimeni ca si-a distrus glezna la meciul din Serbia, de anul trecut, pe teren, cand altii au luat covid in conditiile in care l-au luat si au infectat tot vestiarul (n.r. - in partida cu Backa Topola, din turul doi preliminar al Europa League, Coman a suferit o accidentare grava la glezna, iar 18 persoane de la FCSB erau infectate cu Covid-19). E dezamagitor ca niciun conducator sau antrenor de la FCSB nu i-a luat apararea, desi fotbalistul lor a fost facut praf de presa, pe surse, fara motiv. Daca Florinel a facut ruptura musculara, gata, e de vina viata extrasportiva! Pai, in ultimul an au avut probleme musculare Tanase, Man, Cristea, Pantaru, Filip, Oaida si altii, aproape toata echipa de la FCSB! Inseamna ca toata echipa are probleme din cauza petrecerilor? Inseamna ca Tanase si Man beau si petrec si ei? Daca bea si fumeaza, de ce nu joaca echipa mai bine fara el?

Din ce stiu eu, patronul l-a sunat si i-a spus sa stea linistit, ca nu si-a schimbat parerea in privinta lui. Si sa se recupereze mai repede pentru ca are nevoie de el pe final de sezon. El chiar ii respecta parerea patronului si a renuntat aproape de tot la tigari, dupa ce patronul l-a rugat sa o lase mai moale cu fumatul. Stiu ca domnul Becali a fost un pic suparat la povestea cu permisul de conducere, dar a fost dispus sa il ajute cu avocati pe Florinel. A aruncat toata lumea cu pietre si nu a mai investigat nimeni sa vada ce fotbalist sau om cunoscut din Romania mai are carnet luat in Ucraina, cum a ajuns el acolo.

Cat despre relatia cu Ioana (n.r. - Ioana Timofeciuc, iubita lui Florinel Coman) si influenta proasta pe care ar avea asupra sa, e o tampenie! E cu fata asta de cand era la Viitorul, de 5-6 ani. In celelalte sezoane la FCSB, cand a dat 30 de goluri, cand a ajuns in semifinala Europeanului de tineret si a fost printre cei mai buni din Liga 1, nu era tot cu Ioana? Atunci era buna si acum e rea? Sunt tineri, nu au griji, nu au copii... Normal ca mai ies din casa si viziteaza diverse locuri! Fata apare pe retele de socializare si incearca sa aiba expunere pentru ca e designer vestimentar si incearca sa isi faca o cariera si sa isi ridice compania. Nu vrea sa stea ca alte iubite de fotbalisti si doar sa cheltuie bani la mall. Dar se pare ca nici asa nu e bine", a spus sursa Sport.ro.