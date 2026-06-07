Fostul internațional Iosif Rotariu a revenit în structura clubului și a preluat funcția de șef al departamentului de scouting, rol pe care l-a mai ocupat și în perioada 2022–2024.

Este demn de menționat faptul că, din luna martie, fostul internațional este și membru în Comitetul Director al Politehnicii Timişoara. DETALII AICI

Iosif Rotariu va fi șef al departamentului de scouting la Poli Timișoara

Rotariu va fi responsabil de identificarea jucătorilor tineri din țară, alături de staff-ul tehnic și echipa de scouting.

Acesta va urmări fotbaliștii direct din teren și va contribui la selecția transferurilor pentru noul proiect al bănățenilor.

”Mă bucur că voi lucra în acest departament pentru Poli. E un lucru pe care l-am mai făcut și pe care știu să-l fac. Mi-a făcut mare plăcere să fiu la departamentul de scouting al lui Gică Hagi, am o experiență foarte mare, am lucrat foarte mulți ani în acest domeniu. Am și adus câțiva jucători care au ajuns să joace la nivel de SuperLiga, am fost prin toată țara.

Voi colabora cu Florin Bătrânu, cu care mă înțeleg foarte bine. Cu el am mai colaborat în perioada Poli II, în acea generație cu Luchin, Axente… Sunt cei doi băieți care lucrează pe partea de statistică, pe partea tehnică, și care este esențială în a alege jucătorii de perspectivă. Ei se vor ocupa de toate datele tehnice, de monitorizare a jucătorilor. Iar eu voi merge personal să-i văd, împreună cu Florin.

Jucătorii care sunt de perspectivă, din țară, o să-i urmărim îndeaproape, mergem să-i vedem, să luăm legătura cu foarte multe persoane care activează în zona respectivă. Cunosc și eu foarte multă lume și vrem să identificăm anumiți jucători pe care să-i urmărim și noi și, de ce nu, să-i aducem la Poli”, a declarat Rotariu, pentru site-ul oficial al grupării bănățene.

Clubul pregătit de Dan Alexa a început deja campania de mercato cu nume importante. Au fost aduși Andrei Artean, Aurelian Chițu și tânărul Mihai Bonț.