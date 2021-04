"Sper sa nu resimta efectele ratarii calificarii!" Petrea, gata de derby-ul cu Craiova! Ce a spus despre accidentarea lui Coman de la nationala

FCSB si Universitatea Craiova se intalnesc in penultima etapa a sezonului regular din Liga 1.

Liderul si ocupanta locului trei se vor intalni intr-un meci care le poate asigura ros-albastrilor pozitia de lider in clasament la finalul sezonului regular. Toni Petrea a sustinut conferinta de presa premergatoare meciului si a analizat adversarul pe care il intalneste duminica seara.

Totodata, antrenorul FCSB a comentat si evolutiile jucatorilor sai la echipa nationala, dar si accidentarea lui Florinel Coman.

"Am avut aceasta perioada de doua in care am incercat sa ne pregatim cat am putut de bine, cu jucatorii pe care i-am avut la dispozitie.

Sper sa fim la un nivel bun si sa reusim sa castigam, un meci cu o echipa buna a campionatului, locul 3, care a avut o exprimare buna in ultimele jocuri, cu jucatori valorosi.

Consider evolutiile lor, cei de la tineret si la nationala mare, evolutii bune, pentru cei de la tineret a fost putin dezamagitoare ratarea calificarii, dar meritau sa se califice, nepierzand niciun joc. Increderea lor nu e cumva zdruncinata, e o experienta benefica pentru ei, aici avem alte obiective, alta atmosfera si cred si sper ca nu vor resimti efectele ratarii calificarii la turneul final", a spus Toni Petrea la conferinta de presa.

Intrebat despre absenta lui Coman, care s-a accidentat in meciul cu Macedonia de Nord, Toni Petrea a dezvaluit ca jucatorul sau a suferit o accidentare serioasa.

"A suferit o accidentare destul de grava, sezonul e compromis pt el, din pacate, era un jucator care ne ajuta si a fost un plus pentru echipa, nu ne ramane decat sa cautam alte solutii", a marturisit antrenorul.

In ceea ce priveste meciul cu Craiova si decizia ca meciul sa se dispute pe arena din Giurgiu, Petrea a declarat ca echipa sa este pregatita sa obtina o victorie, iar schimbarea stadionului nu ii va afecta.

"Ne dorim, cum spun mereu, sa castigam fiecare meci, daca am reusi sa castigam, matematic am termina campionatul regular pe primul loc, e si acesta un lucru in plus, mobilizator, asta am discutat-o si cu jucatorii. Nu va fi decisiv acest aspect, e important pentru noi, pentru moralul nostru, nu s-a mai intamplat de cand e playoff sa terminam sezonul pe primul loc.

Fiecare meci are istoria lui, sper sa putem pastra aceasta traditie, sa castigam aceasta partida cu Craiova, fiecare joc e important pentru noi.

Arena Nationala e un stadion pe care ne simtim foarte bine, am avut rezultate foarte bune, din pacate nu vom putea evolua acolo. Si la Giurgiu am jucat destul de multe meciuri, cred ca putem sa o facem bine si acolo si sa nu fie o problema ca jucam pe alt stadion decat cel obisnuit al nostru, Arena Nationala", a concluzionat Petrea.