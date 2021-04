'Gratare si sprituri. Vezi sa n-ajungi ca Mihai Costea cu Cruduta!' Becali se teme pentru Coman! Detalii incredibile din viata lui 'Mbappe'

Jucatorul FCSB-ului este serios afectat de situatia in care se afla, iar viata extra-sportiva ar influenta mult si prestatiile sale.

Accidentat in meciul cu Macedonia de Nord si indisponibil pana la finalul sezonului, starea lui Florinel Coman a ridicat numeroase semne de intrebare. Explicatiile pentru randamentul slab din acest sezon, dar si accidentarile dese ar fi legate de viata extra-sportiva pe care o duce.

Fanatik dezvaluie ca starul lui Becali ar duce o viata 'scapata' de sub control, cu petreceri cu gratare si sprituri. Mai mult, inca una dintre problemele cu care se confrunta, una pentru care patronul Becali l-a certat in repetate randuri, ar fi fumatul in exces.

O alta piesa importanta a formei sale ar fi si iubita sa, cea care l-ar fi convins si sa renunte la colaborarea cu firma de impresariat a lui Giovanni Becali. Fanatik informeaza ca tanara l-ar presa pe iubitul sau sa prinda cat mai repede un transfer in strainatate.

Sursa citata a scris si in urma cu ceva timp legat de un avertisment al patronului pentru jucatorul sau, pe care l-a comparat cu situatia lui Mihai Costea si Daniela Crudu. Becali i-ar fi transmis: "Ai grija ca o sa ajungi ca si Costea cu Cruduta".