Panica pentru Radoi si FCSB! 'Bijuteria' Coman, OUT dupa 10 minute de joc dupa ce s-a accidentat! Primele detalii despre starul lui Becali

Romania a jucat pe teren propriu cu Macedonia de Nord in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar.

Meciul a inceput extrem de prost pentru nationala Romaniei. In minutul 10 Florinel Coman a acuzat dureri musculare si a fost nevoie sa fie inlocuit cu Valentin Mihaila.

Fotbalistul Parmei a debutat astfel la prima reprezentativa. Mihaila a avut nevoie de mai mult timp pentru a se incalzi, astfel incat Romania a jucat pentru cateva minute in inferioritate numerica.

Florinel Coman a suferit o accidentare grava in meciul cu Backa Topola in preliminariile Europa League si a lipsit de pe teren in cea mai mare parte a sezonului.

Revenit in luna decembrie, nu a reusit sa reintre in forma de sezonul trecut si a facut meciuri destul de modeste la FCSB, inscriind doar doua goluri. Potrivit ProSport, Coman sufera de o pubalgie si a fortat atat la FCSB, cat si pentru natioanala pentru a ajuta, insa acum din pacate a cedat.