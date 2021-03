"Asta a fost motivul!" Dica a SPUS TOT despre convocarea lui Coman la nationala! Motivul pentru care 'perla' FCSB e pe lista lui Radoi, desi a inscris doar doua goluri sezonul asta

Florinel Coman (22 ani) nu trece prin cel mai bun moment al carierei.

Tanarul jucator pe care Gigi Becali viseaza sa incaseze zeci de milioane de euro are doar doua goluri in acest sezon, in 21 de meciuri jucate. Accidentarea suferita in meciul cu Backa Topola l-a afectat pe Coman, care nu se mai intalneste cu golul de la inceputul lui decembrie, cand a inscris cu UTA.

Implicat si intr-un scandal dupa ce a fost prins de politie conducand fara permis national si cu acte false asupra sa, Coman nu a reusit sa revina la forma care i-a adus porecla de 'Mbappe' din partea patronului.

Cu toate astea, spre surprinderea multor specialisti, atacantul a fost convocat de Mirel Radoi la nationala Romaniei pentru meciurile din luna martie.

Cu selectionerul infectat cu Covid-19, secundul sau, Nicolae Dica a explicat decizia de a-l convoca pe Florinel Coman la nationala, in ciuda faptului ca a inscris extrem de putin, iar presatiile sale au fost oscilante.

"Important este ce faci la nationala, cum te antrenezi, cum joci. Poate la club dai un randament mai bun, poate te antrenezi mai bine. Poate la nationala nu te antrenzi cum trebuie sau nu dai randamentul respectiv. Pe noi ne intereseaza ce faci la nationala. Poate la echipa de club esti cel mai bun, dar la nationala nu dai randament.

Coman, ultima data la nationala a fost la meciul cu Austria, a jucat titular si a facut un joc foarte bun. A revenit dupa accidentare si a jucat meci de meci titular, cu evolutii din ce in ce mai bune, din punctul nostru de vedere, chiar daca in ultimele meciuri nu a reusit sa marcheze. Dar a fost unul dintre cei mai importanti jucatori de la FCSB, si-a creat ocazii de gol, a reusit sa dribleze, sa puna probleme adversarilor si asta a fost motivul pentru care ne-am decis sa il aducem pe Coman", a spus Nicolae Dica pentru Telekom Sport.