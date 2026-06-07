Christian „Bobo” Vieri, fost jucător al trupei din Milano, a analizat parcursul echipei și a fost direct întrebat dacă este surprins de reușitele fostului său coleg de la Inter.

Bobo Vieri: „Chivu a fost foarte bun”

Fostul mare atacant italian a avut doar cuvinte de laudă pentru tehnicianul român, pe care îl vede ca pe omul care a redat echilibrul unei echipe afectate după eșecurile din sezonul trecut.

„A fost foarte bun, a reușit să liniștească un grup afectat și a gestionat foarte bine rotația. A folosit mulți tineri și a arătat inteligență”, a spus Vieri pentru Gazzetta Dello Sport.

Inter Milano a încheiat sezonul pe primul loc în Serie A, cu 87 de puncte, având 27 de victorii, 6 egaluri și 5 înfrângeri.

Formația antrenată de Chivu a dominat competiția și a confirmat forma excelentă și prin câștigarea Cupei Italiei, într-o finală cu Lazio, scor 2-0, meci transmis în exclusivitate pe VOYO.

Cosmin Olăroiu își pune o dorință pentru Cristi Chivu: ”A reușit ceva fenomenal, de ce nu?”

Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, va fi joi pe banca Stelei la reeditarea meciului ”UEFAntastic” din 2006. Steaua - Rapid se întâlnesc pe ”Arcul de Triumf”, iar meciul va fi pe Voyo de la 20:00.

Până atunci, Oli a vorbit despre Chivu într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, despre care a spus că își dorește să câștige tot ce se poate pe banca lui Inter.

”Și dacă aș fi câștigat eu campionatul cu Inter nu cred că mă bucuram mai mult decât m-am bucurat pentru el. Iată că un antrenor tânăr, român, a reușit ceva fenomenal.

Eu vreau să câștige tot. Și Champions League și orice competiție la care participă!”, a spus Cosmin Olăroiu pentru Pro TV și Sport.ro.

Chivu a consemnat 58 de apariții în toate competițiile pe banca grupării de pe ”Giuseppe Meazza” și a înregistrat 2.10 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.