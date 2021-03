Reactia de ULTIMA ORA a lui Becali dupa accidentarea lui 'Mbappe' Coman: "S-a oprit prea tarziu!" Ce i-a spus Mihai Stoica starului FCSB 

Florinel Coman s-a accidentat in primele 10 minute de joc cu Macedonia de Nord si a fost schimbat.

Jucatorul FCSB-ului nu trece prin cel mai bun sezon al carierei, iar acum o noua accidentare il tine departe de teren. Revenit in iarna dupa accidentarea din meciul cu Backa Topola, Coman nu a reusit sa revina la forma sa buna, iar in acest sezon are doar doua goluri marcate.

Chemat de Mirel Radoi la nationala si titularizat cu Macedonia de Nord, atacantul ros-albastrilor a acuzat dureri medicale dupa primele 10 minute de joc si a fost schimbat cu Valentin Mihaila.

Federatia Romana de Fotbal a dezvaluit in cursul zilei de vineri ca in urma testelor si investigatiilor, Coman ar fi suferit o leziune la nivelul muschilor aductori ai coapsei drepte, devenind astfel indisponibil pentru celelalte doua meciuri.

Gigi Becali a reactionat imediat dupa vestea accientarii lui Coman, al carui sezon ar putea fi incheiat dupa accidentare si a dezvaluit ca managerul general, MM Stoica, l-ar fi avertizat pe jucator chiar inainte de meciurile acestea.

"Ce sa mai facem acum? Asta e situatia. I-a zis MM de la inceput, daca simti ceva sa te opresti. Se pare ca s-a oprit prea tarziu. E o pierdere foarte importanta pentru noi", a spus Gigi Becali pentru Fanatik.