La Tampa, în Florida, Anglia a întrecut Noua Zeelandă cu 1-0, într-un amical disputat înaintea turneului final al Campionatului Mondial din 2026.

Anglia - Noua Zeelandă 1-0 în Florida, SUA

Englezii au câștigat prin golul lui Harry Kane (45+1), care a ajuns astfel la 67 de reuşite în acest sezon, la echipa de club Bayern Munchen şi la naţională!

Kane are acum 79 de goluri în 113 selecții pentru Anglia.

Selecţionata Albionului va mai disputa un amical cu Costa Rica, miercuri la Orlando, înainte de a începe campania mondială contra Croaţiei pe 17 iunie.