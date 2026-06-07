La Tampa, în Florida, Anglia a întrecut Noua Zeelandă cu 1-0, într-un amical disputat înaintea turneului final al Campionatului Mondial din 2026.
Anglia - Noua Zeelandă 1-0 în Florida, SUA
Englezii au câștigat prin golul lui Harry Kane (45+1), care a ajuns astfel la 67 de reuşite în acest sezon, la echipa de club Bayern Munchen şi la naţională!
Kane are acum 79 de goluri în 113 selecții pentru Anglia.
Selecţionata Albionului va mai disputa un amical cu Costa Rica, miercuri la Orlando, înainte de a începe campania mondială contra Croaţiei pe 17 iunie.
Grupele de la Cupa Mondială 2026
Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina
Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia
Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao
Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak
Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama