VIDEO Harry Kane, încă un gol decisiv! A înscris în actualul sezon cât alții într-o viață

Harry Kane, încă un gol decisiv! A înscris în actualul sezon cât alții într-o viață CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Anglia se pregătește de Campionatul Mondial.

TAGS:
Harry KaneCM 2026AngliaNoua ZeelandaBayern Munchen
Din articol

La Tampa, în Florida, Anglia a întrecut Noua Zeelandă cu 1-0, într-un amical disputat înaintea turneului final al Campionatului Mondial din 2026.

Anglia - Noua Zeelandă 1-0 în Florida, SUA

Englezii au câștigat prin golul lui Harry Kane (45+1), care a ajuns astfel la 67 de reuşite în acest sezon, la echipa de club Bayern Munchen şi la naţională!

Kane are acum 79 de goluri în 113 selecții pentru Anglia.

Selecţionata Albionului va mai disputa un amical cu Costa Rica, miercuri la Orlando, înainte de a începe campania mondială contra Croaţiei pe 17 iunie.

Grupele de la Cupa Mondială 2026

Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina

Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia

Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao

Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo

Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama

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