Becali l-ar fi pus la punct pe Coman dupa ce a fost prins fara permis! Ce i-a impus patronul FCSB jucatorului sau 

Florinel Coman (22 ani) trece prin cele mai grele momente ale carierei.

Viata extra-sportiva a lui Coman i-a afectat serios prestatiile din teren, iar asta s-a vazut imediat. Dupa ce a fost prins fara permis national si cu unul fals asupra sa, Gigi Becali a luat masuri drastice, anunta Fanatik.

Accidentat in septembrie in meciul cu Backa Topola, Coman a revenit pe teren abia in decembrie, dupa o recuperare greoaie, insa fara sa reuseasca sa isi intre in forma. Cu doar doua goluri reusite in acest sezon, viata extra-sportiva i-a afectat prestatiile din teren, iar acum a devenit din nou indisponibil dupa meciul cu Macedonia de Nord.

La finalul lunii februarie, Florinel Coman a fost prins de politie conducand fara permis national, depasind viteza legala, iar dupa incident s-a descoperit ca acesta avea un permis fals obtinut in Ucraina.

Gigi Becali a sarit in apararea jucatorului sau in presa, insa in incercarea de a-l aduce pe drumul cel bun a recurs la masuri drastice.

Astfel, Fanatik anunta ca patronul FCSB i-ar fi interzis jucatorului sa mai iasa din casa fara sa anunte vreun oficial de la club, iar in caz contrar, ar fi amendat. Totodata, deplasarile sale la baza de la Berceni inainte de accidentare erau asigurate de ros-albastri, colegii ducandu-l si aducandu-l de la antrenamente.