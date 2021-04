Probleme mari pentru Florinel Coman! Care ar fi motivele formei ingrijoratoare a 'perlei' lui Becali la FCSB

Florinel Coman (22 ani) trece prin cea mai grea perioada a carierei.

Accidentat in meciul cu Backa Topola in luna septembrie, Florinel Coman s-a intors pe teren abia in decembrie, insa prestatiile sale au fost departe de forma care l-a consacrat, iar in urma cu doua saptamani s-a accidentat din nou, in meciul nationalei cu Macedonia de Nord.

Problemele sale sportive ar avea la baza problemele extra-sportive, iar Fanatik anunta ca viata starului pe care Becali vrea sa ia peste 20 de milioane de euro ar fi una complet haotica.

Conform sursei citate, au exisat mai multi factori care au dus la 'caderea' lui Coman. Revenit la antrenamente dupa meciul cu Topola, jucatorul nu reusea sa isi revina din punct de vedere fizic, iar nervii si frustrarea isi spuneau cuvantul si pe teren, acolo unde nu mai avea reusite.

"Tipa de multe ori fara motiv, se vedea ca nu e deloc in apele sale. Ziceai ca e Maradona uneori, desi nu-i reusea mai nimic. Efectiv era disperat ca nu poate da gol", au povestit coechipierii sai pentru Fanatik.

Mai mult decat atat, tanarul jucator ar avea si vicii care i-au ingreunat viata sportiva, unul dintre ele si cel pentru care Gigi Becali l-ar fi certat ar fi fumatul in exces. Sursa citata anunta ca Florinel Coman ar fi abuzat de viata extra-sportiva si ar fi organizat gratare alaturi de prieteni, acolo unde ar fi fumat si consumat alcool.

In 22 de meciuri jucate pentru FCSB in toate competitiile, Florinel Coman a inscris doar doua goluri si a oferit 8 pase de gol.