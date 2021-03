O noua lovitura pentru Talpan! Comandant nou la Steaua! Cine e omul care continua lupta cu Becali

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Astazi, reprezentantii CSA Steaua au anuntat pe site-ul oficial numirea unui nou comandant. Este vorba despre colonelul Stefan Razvan Bichir, "care a fost detasat si imputernicit pe o perioada de 6 luni, incepand cu data de 1 aprilie, in functia de comandant (presedinte) al CSA Steaua, inlocuindu-l la comanda pe colonelul Madalin Sorin Hincu."

Aceasta numire vine ca o lovitura pentru Florin Talpan, care spera sa ocupe el aceasta pozitie in cadrul Clubului Sportiv al Armatei. Juristul Stelei a intrat, insa, in conflict cu superiorii sai in urma unor acuzatii pe care le-a facut recent.

Conform site-ului csasteaua.ro, "colonelul Bichir este cadru militar din anul 1994, fiind absolvent al Academiei Nationale de Educatie Fizica si Sport/ Facultatea militara de educatie fizica si sport. Este veteran al teatrelor de operatii, cu o misiune executata in Afganistan.

De asemenea, tot astazi, s-a desfasurat si ceremonia de trecere in rezerva a colonelului Madalin Sorin Hincu. In semn de apreciere pentru cei 38 de ani cat a servit Patria sub drapel, generalul Rosu i-a inmanat distinctii militare si i-a multumit pentru intreaga activitate, subliniind eforturile si contributia depusa pentru indeplinirea misiunilor structurilor in care a activat pe parcursul intregii cariere militare."