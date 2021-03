BREAKING NEWS | Florinel Coman a plecat din cantonamentul echipei nationale! Informatii de ULTIMA ORA despre starea fotbalistului 

Florinel Coman a jucat doar 14 minute in meciul dintre Romania si Macedonia de Nord.

Fotbalistul a fost inlocuit cu Valentin Mihaila dupa ce s-a accidentat. Jucatorul celor de la FCSB a acuzat dureri la coapsa dreapta si a fost scos de pe teren.

Oficialii FRF au oferit astazi detalii despre starea lui Coman. Astfel, se pare ca, "in urma investigatiilor efectuate in cursul acestei zile sub coordonarea staff-ului medical al echipei nationale, s-a constatat ca Florinel Coman a suferit o leziune la nivelul muschilor adductori ai coapsei drepte.

In aceste conditii, tricolorul a devenit indisponibil pentru celelalte doua meciuri ale Romaniei din martie, cu Germania si Armenia, si a parasit in aceasta dupa-amiaza cantonamentul de la Mogosoaia", se arata pe site-ul frf.ro.

In acest sezon, "perla" lui Gigi Becali a mai trecut printr-o accidentare serioasa care l-a tinut departe de teren in perioada septembrie - decembrie 2020.