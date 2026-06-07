FCSB, Universitatea Craiova, CFR Cluj și Universitatea Cluj sunt echipele care vor reprezenta România în cupele europene în acest sezon. Borcea crede că primele trei vor fi ajutate de coeficientul acumulat în ultimele sezoane, dar ”problema” va fi în dreptul lui U Cluj.

Cristi Borcea: ”Va fi o problemă pentru U Cluj”

Ardelenii au încheiat sezonul pe locul doi, după Universitatea Craiova, care a câștigat eventul, astfel că va evolua în primul tur preliminar din Europa League, acolo unde poate întâlni adversari dificili.

Totuși, echipa lui Cristiano Bergodi nu pierde vremea și este cea mai activă în mercato, chiar dacă sezonul 2025-2026 abia s-a încheiat. Recent, U Cluj a prezentat transferul cu numărul cinci.

„Este foarte important. Craiova a adunat puncte, a fost în grupe și aproape să ajungă în primăvara europeană. FCSB are coeficient bun, CFR la fel, va fi o problemă pentru U Cluj, dar imediat s-au orientat și, din ce am văzut, mai iau 4-5 jucători”, a spus Borcea, pentru PRO TV și Sport.ro.

U Cluj va lua startul încă din primul tur preliminar al Europa League și, așa cum era de așteptat, nu va fi în urna capilor de serie, astfel că va întâlni adversari dificili. Ferencvaros, Qarabag, Sheriff Tiraspol, Dinamo Kiev, Hajduk Split sau CSKA Sofia sunt numele peste care pot da ardelenii.

VIDEO - Cristi Borcea, interviu în exclusivitate pentru PRO TV