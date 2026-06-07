Zeljko Kopic (48 de ani) a plecat, iar în locul său a fost adus antrenorul Nuno Campos (51 de ani), de la Zalaegerszeg, din Ungaria. Cel mai probabil, vor urma o serie de transferuri imediat după ce antrenorul portughez va ajunge la București până a prelua echipa, dar până atunci vor exista câteva nume importante la capitolul ”plecări”.

Georgi Milanov (35 de ani), Jordan Ikoko (32 de ani), Kennedy Boateng (29 de ani) și Valentin Țicu (25 de ani) sunt, până acum, jucătorii care vor pleca sigur de la Dinamo. Contractele lor au ajuns la final, situație în care se regăsește și mijlocașul Eddy Gnahore (32 de ani).

Dinamo vrea să negocieze cu Eddy Gnahore

Francezul va fi solicitat de conducerea clubului pentru o discuție în următoarea perioadă. Cel mai probabil, Gnahore va primi o propunere de prelungire a înțelegerii, în condițiile în care evoluțiile sale au fost apreciate atât în rândul suporterilor, cât și în conducere.

„Cei care și-au terminat contractul cred că, în afară de Eddy Gnahore, pleacă 100%. Cu Eddy vom avea o discuție. Contează foarte mult și părerea noului antrenor și, pentru veniri, la fel”, a spus Andrei Nicolescu, la Digi Sport.

Gnahore a ajuns la Dinamo în iarna anului 2024, când echipa se lupta pentru evitarea retrogradării. A fost una dintre cele mai importante piese în echipa ”sudată” de Zeljko Kopic, motiv pentru care șefii clubului vor să-l păstreze.

În România, Gnahore a venit cu un CV impresionant. A jucat pentru Manchester City și Birmingham la nivel de juniori, iar apoi a mai trecut pe la Carrarese, Napoli, Carpi, Crotone, Perugia, Palermo, Amiens sau Ascoli.