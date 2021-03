Tamas, la nationala?! "Prezenta lui ar aduce echilibru si personalitate!" Cine ii recomanda lui Radoi sa-l convoace pe fundasul de 37 de ani

Gabi Tamas a fost transferat recent de FC Voluntari.

Bogdan Andone a vorbit despre faptul ca echipa nationala nu are foarte multe solutii la nivelul fazei de aparare si l-a propus pe Tamas ca varianta pentru Mirel Radoi.

Antrenorul celor de la FC Voluntari considera ca prezenta fotbalistului in varsta de 37 de ani la nationala ar aduce un plus de echilibru echipei.

"Daca el e intr-un ritm de joc si are meciuri in picioare, ca in acest moment, cred ca merita la nationala. Are experienta, personalitate, vorbeste foarte mult si organizeaza toata apararea si jucatorii din jurul lui. Nu neaparat ca titular, nu stiu... Dar prezenta lui in cadrul grupului ar fi un plus cu siguranta.

Cand l-am transferat, Tamas a venit in vestiar si a vorbit cu jucatorii. M-a surprins placut. Vine la antrenament cu o ora inainte, face tratament si merge la sala.

Am spus si inainte de meciul cu Islanda ca doar prezenta lui ar fi adus echilibru si personalitate. Daca meciul cu Islanda se juca atunci cand a fost programat prima data, poate juca si el intr-un sistem cu trei fundasi centrali”, a declarat Bogdan Andone, potrivit GSP.

Gabi Tamas nu a mai fost convocat la nationala din 2018, ultima sa prezenta in tricoul Romaniei datand de la meciul cu Serbia, din 2018.

Fundasul are 67 de aparitii pentru echipa nationala, reusind 3 goluri in perioada 2003-2018.