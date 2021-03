EXCLUSIV | Daum e convins ca Radoi e cel mai bun antrenor pentru nationala si stie TOT despre jucatorii Romaniei: "La Coman e doar vorba de caracter!"

Fostul selectioner Daum a ramas conectat la fotbalul din Romania si dupa ce a plecat de la nationala.

Neamtul ii urmareste in continuare pe Stanciu sau Marin, alaturi de care a lucrat in campania din preliminariile Mondialului din 2019. Daum atent si la tinerii Man, Mihaila sau Coman. Antrenorul german spune ca Radoi e cea mai buna optiune pentru nationala Romaniei in acest moment datorita conexiunii pe care o are cu tinerii pe care i-a pregatit cu succes la U21.

"Va fi un meci foarte dificil, Germania e total concentrata si motivata sa-i faca un cadou selectionerului, dupa ce acesta a anuntat ca va parasi nationala. Va fi o partida dificila, dar nationala Romaniei a facut un mare progres. Pe contraatac sau pe situatii de presiune au posibilitatea sa marcheze.

Cred ca Romania va fi a doua la final. Urmaresc in continuare fotbalul din Romania, ma bucur pentru Marin, pentru Stanciu, pentru Man, Mihaila, Tanase, Puscas sau Coman.

Coman are un mare potential, trebuie sa se maturizeze, pentru ca potentialul sau e foarte mare. La el e vorba despre caracter, trebuie sa se maturizeze. Radoi a fost un jucator fantastic, am vorbit cu antrenori din zona Golfului si aveau numai cuvinte frumoase despre el. A avut rezultate foarte bune la U21, are o conexiune foarte buna cu jucatorii tineri, e persoana potrivita", a spus Daum pentru www.sport.ro.

Romania - Germania incepe la 21:45 si e live pe www.sport.ro!