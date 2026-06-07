VIDEO Jovo Lukic, din nou titular la naționala Bosniei înainte de Campionatul Mondial!

Jovo Lukic, din nou titular la naționala Bosniei înainte de Campionatul Mondial! CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ex-iugoslavii se pregătesc pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic.

TAGS:
Jovo LukicU ClujCM 2026bosniaPanama
Din articol

Cu Jovo Lukic, atacantul lui U Cluj, din nou titular, naționala Bosniei a remizat într-un amical cu Panama jucat în SUA, 1-1 înaintea turneului final al Campionatului Mondial.

Golgheterul din Superligă a fost schimbat în minutul 62, când scorul final era deja stabilit.

Marcaseră Nikola Katic (23), respectiv Jiovany Ramos (45).

Cota lui Lukic a explodat: de 4 ori mai mult decât la startul sezonului

Titlul de golgheter în Superliga și convocarea la Cupa Mondială i-au adus și o cotă de piață pe măsură lui Jovo Lukic (27 de ani), atacantul Universității Cluj.

Lăsat să plece gratis de la Universitatea Craiova, după un sezon în care a marcat doar două goluri în 31 de meciuri, Jovo Lukic a arătat total diferit la U Cluj: a înscris nu mai puțin de 20 de goluri în toate competițiile, a câștigat titlul de golgheter în Superliga și a fost convocat la naționala Bosniei pentru Cupa Mondială.

Performanțele din ultima perioadă i-au adus o cotă de piață pe măsură lui Lukic. Vârful din Bosnia este cotat acum de Transfermarkt la 2,2 milioane de euro, o creștere de 700.000 de euro față de precedenta actualizare, cea din martie.

Ascensiunea lui Jovo Lukic este remarcabilă, având în vedere că în iunie 2025 vârful de 1,90m era cotat la doar 500.000 de euro. Într-un an, bosniacul a crescut de mai bine de patru ori la acest capitol.

Grupele de la Cupa Mondială 2026

Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina

Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia

Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao

Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo

Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
MAE, reacție oficială după prezența unui europarlamentar român la forumul lui Vladimir Putin: ”Câteva excepții jenante”
MAE, reacție oficială după prezența unui europarlamentar român la forumul lui Vladimir Putin: ”Câteva excepții jenante”
ARTICOLE PE SUBIECT
Numai amical n-a fost! Cum s-a descurcat Nikita Stoinov de la Dinamo în al doilea său meci ca titular la națională
Numai amical n-a fost! Cum s-a descurcat Nikita Stoinov de la Dinamo în al doilea său meci ca titular la națională
ULTIMELE STIRI
Atacantul a plecat definitiv de la FCSB! Va continua în Superligă
Atacantul a plecat definitiv de la FCSB! Va continua în Superligă
Jose Mourinho vrea să „fure” un jucător de sub nasul Barcelonei
Jose Mourinho vrea să „fure” un jucător de sub nasul Barcelonei
Cristi Borcea știe ce vor face echipele românești în cupele europene: ”O problemă”
Cristi Borcea știe ce vor face echipele românești în cupele europene: ”O problemă”
Bobo Vieri, întrebat direct: „Te-a surprins Cristi Chivu?”
Bobo Vieri, întrebat direct: „Te-a surprins Cristi Chivu?”
Andrei Nicolescu face anunțul momentului la Dinamo: ”Vom discuta cu el”
Andrei Nicolescu face anunțul momentului la Dinamo: ”Vom discuta cu el”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Vedeta Craiovei pleacă și dă lovitura carierei: prima poză în tricoul echipei care îi oferă un salariu „faraonic“

Vedeta Craiovei pleacă și dă lovitura carierei: prima poză în tricoul echipei care îi oferă un salariu „faraonic“

România - Țara Galilor 2-1! „Tricolorii”, victorioși în fața unui adversar dificil

România - Țara Galilor 2-1! „Tricolorii”, victorioși în fața unui adversar dificil

America oferă Mondialul terorii: ce a pățit irakianul Aymen Hussein pe aeroportul din Chicago, șocant!

America oferă Mondialul terorii: ce a pățit irakianul Aymen Hussein pe aeroportul din Chicago, șocant!

Daniel Oprița s-a răzgândit și semnează! Ce a ales între Steaua și Hermannstadt

Daniel Oprița s-a răzgândit și semnează! Ce a ales între Steaua și Hermannstadt

Dinamo are un nou antrenor principal. Fostul secund de la AS Roma a semnat un contract valabil până în 2028

Dinamo are un nou antrenor principal. Fostul secund de la AS Roma a semnat un contract valabil până în 2028

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor



Recomandarile redactiei
Atacantul a plecat definitiv de la FCSB! Va continua în Superligă
Atacantul a plecat definitiv de la FCSB! Va continua în Superligă
Jose Mourinho vrea să „fure” un jucător de sub nasul Barcelonei
Jose Mourinho vrea să „fure” un jucător de sub nasul Barcelonei
Cristi Borcea știe ce vor face echipele românești în cupele europene: ”O problemă”
Cristi Borcea știe ce vor face echipele românești în cupele europene: ”O problemă”
Fața la Joc, la PRO TV și pe VOYO de la 13:00! Costin Ștucan și invitații promit show
Fața la Joc, la PRO TV și pe VOYO de la 13:00! Costin Ștucan și invitații promit show
Bobo Vieri, întrebat direct: „Te-a surprins Cristi Chivu?”
Bobo Vieri, întrebat direct: „Te-a surprins Cristi Chivu?”
Alte subiecte de interes
Mihai Stoica, uluit de golgheterul Superligii: „Este cel mai bun jucător, o metamorfoză gigantică”
Mihai Stoica, uluit de golgheterul Superligii: „Este cel mai bun jucător, o metamorfoză gigantică”
Jovo Lukic, „coșmarul” Craiovei: „Nimeni nu credea în noi, acum ne gândim la titlu!”
Jovo Lukic, „coșmarul” Craiovei: „Nimeni nu credea în noi, acum ne gândim la titlu!”
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
CITESTE SI
ANM a prelungit codul galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țării. Județele unde va ploua torențial

stirileprotv ANM a prelungit codul galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țării. Județele unde va ploua torențial

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

FOTO & VIDEO, nunta anului în showbiz. Dua Lipa și Callum Turner le-au dat bani italienilor, să uite neplăcerile provocate

stirileprotv FOTO & VIDEO, nunta anului în showbiz. Dua Lipa și Callum Turner le-au dat bani italienilor, să uite neplăcerile provocate

Un medic rezident a murit în timpul gărzii la Spitalul Floreasca. Colegii l-au găsit fără suflare în baie

stirileprotv Un medic rezident a murit în timpul gărzii la Spitalul Floreasca. Colegii l-au găsit fără suflare în baie

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!