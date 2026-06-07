Cu Jovo Lukic, atacantul lui U Cluj, din nou titular, naționala Bosniei a remizat într-un amical cu Panama jucat în SUA, 1-1 înaintea turneului final al Campionatului Mondial.
Golgheterul din Superligă a fost schimbat în minutul 62, când scorul final era deja stabilit.
Marcaseră Nikola Katic (23), respectiv Jiovany Ramos (45).
Cota lui Lukic a explodat: de 4 ori mai mult decât la startul sezonului
Titlul de golgheter în Superliga și convocarea la Cupa Mondială i-au adus și o cotă de piață pe măsură lui Jovo Lukic (27 de ani), atacantul Universității Cluj.
Lăsat să plece gratis de la Universitatea Craiova, după un sezon în care a marcat doar două goluri în 31 de meciuri, Jovo Lukic a arătat total diferit la U Cluj: a înscris nu mai puțin de 20 de goluri în toate competițiile, a câștigat titlul de golgheter în Superliga și a fost convocat la naționala Bosniei pentru Cupa Mondială.
Performanțele din ultima perioadă i-au adus o cotă de piață pe măsură lui Lukic. Vârful din Bosnia este cotat acum de Transfermarkt la 2,2 milioane de euro, o creștere de 700.000 de euro față de precedenta actualizare, cea din martie.
Ascensiunea lui Jovo Lukic este remarcabilă, având în vedere că în iunie 2025 vârful de 1,90m era cotat la doar 500.000 de euro. Într-un an, bosniacul a crescut de mai bine de patru ori la acest capitol.
Grupele de la Cupa Mondială 2026
Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina
Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia
Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao
Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak
Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama