"L-a sunat plangand pe Gigi!" 'Mbappe' Coman, disperat dupa cazul 'permisul din Ucraina'. Ce i-a spus patronul FCSB

Florinel Coman (22 ani) trece prin momente dificile in cariera, dupa ce a suferit a doua accidentare din acest sezon.

Jucatorul FCSB are probleme mari in viata extra-sportiva. In februarie a fost prins conducand cu o viteza mai mare decat cea legala si fara sa detina permis de conducere natioanal, iar in momentul legitimarii, politistii au constatat ca detinea un permis fals de Ucraina.

Scandalul l-a afectat foarte mult, iar chiar dupa ce a fost oprit de politisti, a decis sa il sune pe Gigi Becali, anunta Fanatik. Conform sursei citate, Coman ar fi plans in apelul cu finantatorul, promitandu-i ca va avea randament pe teren si va reveni la forma care l-a consacrat.

Gigi Becali i-ar fi transmis si atunci ca are toata increderea in el, dupa cum a declarat si in spatiul public.

Cu toate astea, Florinel nu a reusit sa isi revina, avand doar doua goluri inscrise in acest sezon, care este incheiat pentru el dupa accidentarea cu Macedonia de Nord.